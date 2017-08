Vreemdste gerucht deze zomer: voorzitter topclub herkent speler die hij wil kopen niet (en die prompt bij rivaal tekent)

Dit is ongetwijfeld het vreemdste transfergerucht die u deze zomer gaat lezen. Marseille wilde deze zomer uitpakken met de transfer van Inter-aanvaller Stevan Jovetic. Dat vertelde Jacques-Henri Eyraud, de voorzitter van Marseille, aan... Jovetic zelf. De twee deelden een helikoptervlucht naar Monaco, maar Eyraud had de aanvaller niet herkend. Tot overmaat van ramp was Jovetic op dat moment onderweg naar Monaco... omdat hij er een contract ging tekenen. Landskampioen Monaco is de grote rivaal van Marseille.

Jovetic als Eyraud zaten in dezelfde helikopter die opsteeg in Nice en vloog naar Monaco. Daar zou het duo de wedstrijd tussen Monaco en Marseille bekijken. Eyraud ging uiteraard kijken als voorzitter van Marseille, Jovetic was onderweg om zijn toekomstige ploeg voor het eerst te zien spelen. De Montenegrijnse aanvaller van Inter moet bij Monaco Kylian Mbappé vervangen, die naar PSG trekt.

Marseille was echter ook geïnteresseerd in Jovetic, om hun spitsenprobleem op te lossen. Er was zelfs al een akkoord tussen Inter en Marseille. Tijdens de helikoptervlucht vertelde Eyraud dan ook trots aan Jovetic, die hij niet herkende, dat ze een nieuwe speler zouden aantrekken: een Montenegrijnse aanvaller van Inter Milaan, genaamd Stevan Jovetic. De spits vertelde vervolgens aan Eyraud dat er een misverstand moest zijn. Hij maakte zichzelf bekend en zei dat hij onderweg was naar Monaco om er een contract te tekenen... Maandag doken er al foto’s op van Jovetic in een shirt van Monaco.