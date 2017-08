Ze was 8 maanden zwanger toen ze verdween, een week later vond de politie haar baby bij de ontvoerders. Zij werd iets verderop dood teruggevonden

Een koppel uit de Amerikaanse stad North Fargo (North Dakota, VS) wordt verdacht van de moord op een jonge moeder én de kidnapping van haar pasgeboren baby, die ze verplicht op de wereld moest zetten. Een onwaarschijnlijk verhaal, met nog heel wat onbeantwoorde vragen.

De acht maand zwangere Savanna LaFontaine-Greywind (22) verdween op zaterdag 19 augustus. Volgens familieleden van Savanna kwam haar buurvrouw, Brooke Lynn Crews (38), die dag bij haar aanbellen om te vragen of ze model wou spelen voor een jurk die ze aan het ontwerpen was. Daarvoor zou ze twintig dollar krijgen als beloning. Sindsdien was er geen spoor meer van Savanna.

Tot de politie tijdens een huiszoeking in het appartement van Crews en haar vriend William Henry Hoehn (32) toevallig een baby vond. Al snel bleek het om de pasgeboren baby van Savanna te gaan. Het tweetal werd daarom vorige week donderdag gearresteerd omwille van kidnapping en het verlenen van foutieve informatie aan de speurders. Afgelopen zondag werd het koppel ook nog eens verdacht van de moord op Savanna, toen haar levenloze lichaam in een rivier gevonden werd.

Savanna LaFontaine-Greywind (22). Foto: FB

“Dit is onze baby”

Toch blijven de speurders voorlopig nog met veel vragen zitten. Want waarom moest Savanna sterven? En vooral: waarom moest ze eerst bevallen? En hoe is dat gebeurd? Een laatste verhoor heeft alvast meer details aan het licht gebracht. Toen Hoehn op 19 augustus thuiskwam van zijn werk, zag hij Crews bloed opkuisen in de badkamer, zo verklaarde hij aan de politie. Ze had ook een baby vast:“Dit is onze baby, dit is onze familie”, vertelde ze hem.

Crews zou op haar beurt dan weer aan de speurders verteld hebben dat ze Savanna had uitgenodigd op haar appartement om haar te leren hoe ze zelf de bevalling moest inleiden en haar eigen water breken. Twee dagen later zou Savanna haar baby aan Crews geschonken hebben. Hoehn zou op zijn beurt de vuilzakken met bebloede handdoeken naar een verderop gelegen container gebracht hebben.

Er loopt momenteel nog een DNA-test om te identiteit van de baby te bevestigen. Het tweetal blijft sowieso nog tot maandag in de cel.