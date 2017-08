Cristiano Ronaldo geniet met zwangere vriendin en hele kroost van ‘family time’

Cristiano Ronaldo zat afgelopen weekend zijn derde van in totaal vijf schorsingsdagen uit na zijn duw aan de scheidsrechter in de Spaanse Supercup. De Portugese superster mokt echter niet en geniet in zijn vrije tijd van wat quality time met de familie. CR7 postte een foto op Instagram met zijn voltallige kroost, samen met zwangere vriendin

Georgina Rodriguez. De foto werd in geen tijd al meer dan 6 miljoen keer geliket. Voor Ronaldo zit de vakantie er wel even op, komende week speelt hij met Portugal twee WK-kwalificatie interlands tegen Faeröer en Hongarije.