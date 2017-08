Mensen onthullen het laatste wat hun ex tegen hen heeft gezegd, en dat is vaak opvallend gemeen

Een einde zien komen aan je relatie is nooit gemakkelijk. Zeker niet wanneer je met slaande deuren uit mekaar gaat. Sommige mensen zijn er zelfs op gebrand om het mes nog wat dieper te steken en hun ex achter te laten met een slecht gevoel. Dat blijkt uit enkele berichten die mensen gedeeld hebben op de applicatie Whisper.

“Het laatste wat mijn ex-vriend tegen mij heeft gezegd, was dat hij me nooit meer wou zien”, vertelt een jonge vrouw op Whisper. “Maar nu duikt hij overal waar ik ben toevallig ook op. Zeer vervelend.”

“Mijn ex-man zei me dat ik nooit iets zou hebben zonder hem”, schrijft een andere vrouw. “Nadat ik twee jaar hard heb gewerkt, ga ik binnen enkele uren het contract tekenen voor mijn nieuw huis. En ik ben er trots op.”

“De laatste keer dat ik mijn ex heb gezien, hebben we allebei gehuild. Toch wisten we dat het beter was om uit elkaar te gaan. Ze vertelde me dat ze nog van me hield. En ik hou nog steeds van haar.”

“Het laatste wat mijn ex-vriend tegen mij heeft gezegd, was dat ik het type meisje ben waarop niemand echt verliefd kan worden. Ik geloof hem.”

“Mijn ex-vriendin zei dat ze me haatte, maar heeft daar nooit een reden voor gegeven. Ik blijf er over nadenken, want ik heb haar nooit slecht behandeld. Het achtervolgt me nog steeds.”

“Het laatste wat mijn ex-vriend tegen me zei, was: “Je bent mijn eerste en laatste vriendin”. Enkele maanden later was hij samen met een jongen.”

“Mijn ex zei dat hij nooit over me zou geraken. Daarna kreeg ik een telefoontje van zijn nieuwe vriendin, met wie hij blijkbaar al zes maanden aan het daten was. Voor het einde van onze relatie, dus.”