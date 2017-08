Nog drie dagen en de transfermarkt sluit onherroepelijk: worden deze mogelijke toptransfers nog afgerond?

Donderdag om klokslag middernacht is het officieel te laat: dan sluit de transfermarkt officieel en moeten de Europese clubs hun huiswerk helemaal af hebben. Er zijn natuurlijk nog heel wat toptransfers die in de pijplijn zitten, maar komen die er wel nog? Wij zetten voor u de belangrijkste geruchten op een rijtje uit binnen- en buitenland!

BELGIË

In eigen land is de transferkoorts ook nog helemaal niet gaan liggen. Bij landskampioen Anderlecht lijken ze er stilaan van overtuigd dat middenvelder Leander Dendoncker België verlaat. Dendoncker werd vorig weekend al uit de selectie gelaten voor de topper tegen Gent. De 22-jarige West-Vlaming zou namelijk naar AS Monaco trekken, waar hij zijn maatje Tielemans terugvindt. Anderlecht zou Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem) in ruil krijgen op huurbasis.

Bij Club Brugge kan er ook nog wat transferactiviteit zijn, want Bjorn Engels en Jérémy Perbet azen op een transfer. Verdediger Engels was afgelopen weekend in Engeland, waar hij onderhandelde met de Londense tweedeklasser Fulham. Eerder sprong een transfer naar Stoke af, waar hij tweede keuze was achter Kevin Wimmer (Tottenham). Perbet speelt niet meer bij Club Brugge en kon naar Antwerp, maar die transfer lijkt van de baan.

Ook Nicolas Lombaerts hoopt dat er nog wat uit de bus valt. De 31-jarige centrale verdediger komt ondanks zijn prestigetransfer niet van de bank bij KV Oostende maar wil met de Rode Duivels naar het WK in ‘zijn’ Rusland. Een vertrek naar het buitenland lijkt de enige optie, in zijn contract staat een clausule dat hij voor 1,5 miljoen euro mag vertrekken naar het buitenland. Diens ploegmaat Silvio Proto kan en wil naar Griekenland, bij Olympiakos zou Proto ex-coach Besnik Hasi terugvinden.

Foto: Photo News

ENGELAND

In Engeland lijken de grootste transfers er pas te komen op de fel gehypete ‘Transfer Deadline Day’. De Engelse tabloids smullen natuurlijk nog steeds van een mogelijke terugkeer van Gareth Bale, Manchester United aast al langer op de Welshman. Bale werd afgelopen weekend uitgefloten door het Real-publiek en lijkt niet langer gelukkig in Madrid, maar een transfer ligt moeilijk wegens zijn hoge transferprijs.

Bij Chelsea zit de uitgaande transfer van Diego Costa nog steeds in de pijplijn. De Spanjaard heeft geen toekomst meer in Londen en mag weg, maar hij kan niet naar droombestemming Atlético Madrid door hun transferban. Diego Costa kan wel in de Premier League blijven, Everton is geïnteresseerd om de ervaren doelpuntenmachine aan hun ambitieuze kern toe te voegen.

Foto: EPA

Liverpool wil nog eens stevig uithalen voor het sluiten van de transfermarkt. Het rondde dinsdag al de transfer af van Naby Keita (RB Leipzig), maar hij komt pas volgend seizoen. Een ander “shock target” van de Reds is Thomas Lemar, de aanvallende middenvelder van AS Monaco. Liverpool zou 80 miljoen willen neertellen voor de 21-jarige Fransman.

Arsenal begon het seizoen rampzalig met een 3 op 9 en hun beste speler wil dan nog eens vertrekken. De Chileen Alexis Sanchez aast al een hele zomer op een transfer (naar Manchester City), maar coach Arsene Wenger wil natuurlijk zijn beste speler niet zomaar laten gaan. De Gunners zouden mogelijk wel Raheem Sterling krijgen, die zou betrokken worden in de transferruil. Een andere optie is de Duitser Julian Draxler, die weg mag/moet bij PSG.

Foto: Photo News

SPANJE

In Spanje lijkt vooral FC Barcelona nog niet klaar voor het nieuwe seizoen. De Catalanen verloren natuurlijk Neymar en willen nog steeds Philippe Coutinho wegweken bij Liverpool. De Engelse topclub wees echter al verschillende bedragen af, maar nu zou Barcelona boven de 150 miljoen euro willen gaan voor de Braziliaan. Coutinho wil zelf ook weg en kwam dit seizoen nog niet in actie. Officieel wegens een blessure.

Foto: Photo News

FRANKRIJK

PSG zorgde deze zomer natuurlijk voor dé transfer van het jaar (en de mogelijke komende jaren) door de komst van Neymar, maar de honger van de Parijzenaars is nog niet gestild. Normaliter komt er eerstdaags nog Kylian Mbappé bij, de Franse kranten zijn ervan overtuigd dat de transfer op enkele punten en komma’s helemaal afgerond is. Mbappé wordt eerst gehuurd van Monaco, de definitieve transfer is pas voor volgende zomer — de Financial Fair Play, weet u wel.

Divock Origi wordt ook nog steeds genoemd bij een rits ploegen uit de Ligue 1. Zijn ex-club Lille, maar vooral Monaco en Marseille liggen in pole positie om de jonge spits een jaartje te huren van Liverpool. Bij de Reds raakt Origi dit seizoen weinig aan spelen toe. Monaco zou ook denken aan Andrea Belotti, de wonderboy van Torino zou natuurlijk een aanwinst op lange termijn zijn.

Foto: Photo News

Voor het overige wordt er vooral gekeken naar uitgaande toptransfers uit de Ligue 1. PSG-verdediger Serge Aurier kan naar de Premier League (Tottenham, Manchester United), Monaco-middenvelder Thomas Lemar zou naar Liverpool kunnen zoals u hierboven al kon lezen, net als een mogelijke transfer van Julian Draxler naar Arsenal.

ITALIË

In Italië hebben de meeste ploegen hun huiswerk al achter de rug. Juventus zou nog wel nog graag twee toptransfers verwezenlijken door twee spelers weg te halen bij de concurrentie: Keita Baldé (Lazio) en Kevin Strootman (AS Roma) mogen er nog altijd bijkomen. De Oude Dame strijdt dit seizoen natuurlijk weer op verschillende fronten, dus is een grote kern altijd welkom.

Foto: Photo News

AC Milan heeft deze zomer al tien grote transfers afgerond. Het lijkt weinig waarschijnlijk, maar met het nieuwe bestuur van de Rossoneri weet je natuurlijk nooit. Stadsgenoot Inter Milaan aast nog op Shkodran Mustafi, op een zijspoor geraakt bij Arsenal en Eliaquim Mangala, de ex-speler van Standard ligt nog steeds onder contract bij Manchester City maar moet daar weg.

DUITSLAND

Het Duitse voetbal is niet zo tuk op transfers afronden op de laatste dag. Dankzij de Duitse Gründlichkeit zijn de meeste toptransfers al afgerond eerder deze zomer. Denk maar aan James Rodriguez die op huurbasis van Real Madrid naar Bayern München kwam, Hakan Calhanoglu die naar AC Milan trok of Andrey Yarmolenko die gisteren een contract tekende bij Borussia Dortmund. De geelzwarten denken nog aan een terugkeer van Mesut Özil naar Duitsland, maar Arsenal is niet tuk op een verkoop. Borussia Dortmund heeft wel geld genoeg, zeker na de verkoop van Ousmane Dembélé aan Barcelona...