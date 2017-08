Thomas Meunier: “Geen paniek, ik zal wel spelen bij PSG”

Thomas Meunier is weer Rode Duivel. Het slot van het vorige seizoen miste hij door een blessure maar nu staat hij er weer. En wellicht in de ploeg donderdag tegen Gibraltar. Bij Paris SG dreigt hij het moeilijker te krijgen. Daar staat Dani Alves, een vriend van toptransfer Neymar Jr., op zijn plaats.

“Ik maak me geen zorgen”, aldus Meunier. “Vorig jaar had ik met Serge Aurier ook een zware concurrent. Ik dacht dat ik maar vijf wedstrijden op het ganse seizoen zou spelen, het werden er uiteindelijk 35. We spelen met PSG zo’n 60, 70 wedstrijden per seizoen, er zullen zeker matchen bij zijn waar ze me nodig hebben. Dani Alves is een uitstekende speler. Hij kan aanvallen als een aanvaller en verdedigen als een verdediger. Maar in de supercup met PSG tegen Monaco stond ik rechtsachter en hij voor mij in het middenveld. Dat kan dus ook. Neen, ik zal wel spelen.”