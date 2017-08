Twijfels over aantreden van Eden Hazard tegen Griekenland

Eden Hazard speelt mogelijk niet in de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Griekenland. Dat zei bondscoach Roberto Martinez dinsdag. De kapitein van de nationale ploeg speelt vermoedelijk wel tegen Gibraltar.

Eden Hazard trainde gisteren zonder problemen. “Alles is oké met Hazard”, aldus bondscoach Roberto Martinez. “Hij had geen reactie na de training. Het lijkt me best dat hij tegen Gibraltar speelt. Tegen Griekenland? Dat weet ik nog niet, dat hangt ervan af: hoe reageert hij? We zullen het medische dossier later moeten bestuderen.” Ook Marouane Fellaini en Jordan Lukaku zijn fit genoeg om te spelen.

Contractverlenging voor Martinez?

Intussen wordt op de bond gesproken over een mogelijke contractverlenging voor Martinez na een eventuele kwalificatie voor het WK. “De focus is nu op kwalificatie”, aldus Martinez. “Ik heb me hier al goed geamuseerd. Wat er daarna gebeurt, zien we wel. Ik ben vereerd om hier te werken.”