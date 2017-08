Nieuwe Anderlecht-spits is al geland in Zaventem

Anderlecht huurt de Sloveense spits Robert Beric voor één seizoen van Saint-Etienne. Beric nam maandag afscheid van Saint-Etienne en landde iets voor de middag op Zaventem. Bij Anderlecht moet Beric helpen de doelpuntendroogte op te lossen en mee de flauwe competitiestart uitwissen.

Saint-Etienne zal Beric voor één seizoen (zonder aankoopoptie) aan RSC Anderlecht uitlenen. De speler en beide clubs zitten dinsdagochtend in Brussel rond de tafel om de laatste details te regelen, waarna de spits zijn medische tests zal afleggen. Op zijn Twitter-account bevestigde Beric maandag zijn vertrek. “Droeve dag. Ik had gehoopt te kunnen blijven. Zie je snel weer Saint-Etienne”, postte hij.

De 26-jarige Sloveense international (1m85 , 77 kg) moet het scoringsprobleem van Anderlecht helpen oplossen. Nochtans is hij een hardwerkende spits, maar geen doelpuntenmachine. Beric speelt sinds 2015 voor Saint-Etienne en scoorde in 45 wedstrijden vijftien doelpunten voor de nummer acht van de voorbije jaargang in de Ligue 1.

Voordien was de spits bij zijn jeugdclub Krsko (2007-2008), Interblock (2008-2010), Maribor (2010-2013), Sturm Graz (2013-2014) en Rapid Wenen (2014-2015) aan de slag. In 2015 was hij ook bij Club Brugge in beeld, maar koos hij voor de Franse competitie.