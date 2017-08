Lierse en Beerschot Wilrijk riskeren boete voor wangedrag supporters

Lier - SK Lierse en Beerschot Wilrijk worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) disciplinair vervolgd voor gebeurtenissen tijdens hun onderlinge competitiewedstrijd op de tweede speeldag in de Proximus League (1B). De partij op ‘t Lisp van 13 augustus werd tijdelijk stilgelegd na incidenten met toeschouwers. De boetes kunnen tot 500 euro voor Lierse en tot 1.250 euro voor Beerschot Wilrijk.

Voor de wedstrijd gooiden de bezoekers van Beerschot Wilrijk rookbommen op het veld. In de 27e minuut werden bierbekers over en weer gegooid. Twee minuten later gooiden supporters van Beerschot Wilrijk voetzoekers naar het Lierse-vak, die op hun beurt pyrotechnisch materiaal teruggooiden naar het bezoekersvak. Daarop besliste scheidsrechter Wim Smet “gezien de precaire situatie” om veiligheidsredenen de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Na een onderbreking van zeven minuten werd de partij opnieuw op gang gefloten. In de slotfase kookten de potjes echter over wanneer Lierse in de 92e minuut de 2-2 scoorde. Een supporter kroop uit het vak van de bezoekers, provoceerde de Lierse-supporters en deelde enkele rake klappen uit. De man bleek echter geen supporter van Beerschot Wilrijk, maar van de bevriende Nederlandse club Groningen te zijn. “We hebben die man geïdentificeerd en hij komt bij ons nooit meer binnen. We zijn een familieclub die hard werkt aan een fijne sfeer in het stadion. We were not amused”, reageerde Walter Damen, raadsman van Beerschot Wilrijk. Beide clubs zullen een verenigd bericht naar hun supporters sturen om te tonen dat dergelijk geweld niet kan en er geen enkel probleem bestaat tussen beide clubbesturen.

Het Bondsparket wil Lierse een boete van 500 euro opleggen, Beerschot Wilrijk kijkt aan tegen een zwaardere geldstraf van 1.250 euro. De Geschillencommissie spreekt zich dinsdagnamiddag uit over de sanctie. Na de wedstrijd waren er ook rellen in Mortsel, waar terugkerende bussen met Beerschot Wilrijk-supporters werden aangevallen. Maar deze feiten worden door het bondsparket niet meegenomen in het onderzoek omdat ze zich buiten het stadion afspeelden.