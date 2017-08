Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Rommens, Weuts riskeert twee speeldagen

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie drie speeldagen schorsing en 100 euro boete gevorderd tegen Westerlo-middenvelder Nicolas Rommens. Tegen Lierse-verdediger Koen Weuts werd een schorsing van twee speeldagen schorsing en 200 euro boete gevorderd .

Rommens werd op basis van de tv-beelden van de derde speeldag in de Proximus League (1B) vervolgd na tussenkomst van de Reviewcommissie. De scheidsrechter gaf in de 76e minuut van de verplaatsing naar Union slechts een gele kaart voor een schaarbeweging richting Kenneth Houdret, die geblesseerd van het veld moest. “Rommens heeft geen antecedenten, maar dit is geen tackle die thuishoort op een voetbalveld”, verklaarde bondsprocureur Gilles Blondeau de vordering.

“De scheidsrechter staat met zijn neus op de fase en heeft ze beoordeeld. Op vertraagde beelden krijgt die fase een andere insteek”, verdedigde Wim Van Hove zijn speler. “Rommens gaat in zijn jeugdig enthousiasme iets te hard door, maar Houdret zet slim zijn lichaam. Rommens wilde voor de bal gaan en voert een ongelukkige tackle langs achteren uit. Het was geen slimme zet, maar de intentie om de bal te spelen was er wel. Een straf van drie wedstrijden voor een onbesproken, jonge spelers is heel zwaar.”

De Geschillencommissie maakt dinsdagnamiddag het vonnis in eerste aanleg bekend. Rommens riskeert geschorst te zijn voor de thuiswedstrijden tegen OH Leuven (02/09) en de verplaatsingen naar Lierse (09/09) en Beerschot Wilrijk (16/09).

Weuts riskeert twee speeldagen

Tegen Lierse-verdediger Koen Weuts werd twee speeldagen schorsing en een boete van 200 euro boete gevorderd. Weuts werd op basis van de tv-beelden van de derde speeldag in de Proximus League (1B) vervolgd na tussenkomst van de Reviewcommissie. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere gaf in de thuiswedstrijd tegen Roeselare op het uur een gele kaart aan de verdediger, die Roeselare-speler Emile Samyn op de voet raakte bij een tackle.

Weuts betwist de fout niet. “Ik raak geen bal en raak vol mijn tegenstrever op de voet. Maar ik heb helemaal niet de bedoeling om mijn tegenstrever te kwetsen, hij is me gewoon te snel af. De scheidsrechter gaf me terecht een gele kaart”, gaf de verdediger van de Pallieters eerlijk toe. Lierse hoopt op een minder zware sanctie.

De Geschillencommissie maakt het vonnis in eerste aanleg dinsdagnamiddag bekend. Weuts moet een schorsing vrezen voor de verplaatsing naar Cercle (02/09) en de thuismatch tegen Westerlo (09/09).

Eén speeldag schorsing voor Buysens? Lierse weigert

Het parket vorderde ook één speeldag schorsing en 100 euro boete tegen Lierse-speler Ludovic Buysens, die afgelopen weekend in de vierde ronde van de Beker van België rechtstreeks uitgesloten werd. "Buysens ontneemt een doelkans door zijn tegenstrever te hinderen. In die zin lijkt een schorsing van één speeldag ons niet meer dan logisch", zei bondsprocureur Gilles Blondeau ter zitting. De verdediger van de Pallieters trok een doorgebroken aanvaller van KFC Sint-Lenaarts onderuit vlak voor het strafschopgebied. Buysens werd prompt van het veld gestuurd.

Buysens en Lierse weigerden het strafvoorstel en verscheen dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie, die de uitspraak in eerste aanleg later op dinsdag bekendmaakt. Buysens riskeert geschorst te zijn voor de verplaatsing naar Cercle Brugge (02/09).