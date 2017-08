Standard haalt zwaar uit: “Voetbalbond houdt informatie achter om ons te schaden”

Brussel - Standard Luik heeft dinsdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zwaar uitgehaald naar het Bondsparket en de KBVB. In het kader van de disciplinaire vervolging van Standard-aanvaller Orlando Sa werd de voetbalbond door juridisch directeur Pierre Locht verweten cruciale informatie achtergehouden te hebben.

“De KBVB heeft vrijwillig informatie achtergehouden om de belangen van Standard te schaden”, opende Locht zijn pleidooi, nadat hij de getuigenissen van scheidsrechter Alexandre Boucaut, Video Assistant Referee (VAR) Tim Pots en vierde officiel Nathan Verboomen had gehoord. Standard is via het IFAB te weten gekomen dat het volledige VAR-reglement altijd al beschikbaar was. Nochtans kreeg Locht eerder slechts een samenvatting wanneer hij die regels opvroeg bij de KBVB. “Het is schandalig en onaanvaardbaar dat het reglement van het begin beschikbaar was, maar werd weggestopt. Dit is opnieuw een schending van de rechten op een eerlijk proces van Orlando Sa.”

“Als je Standard moet geloven, is er een complot gaande”

Het Bondsparket pareerde. “We hebben dat extra element ook pas maandagochtend gekregen, nadat we er uitdrukkelijk op hadden gehamerd”, reageerde bondsprocureur Gilles Blondeau. “Als je Standard moet geloven, is er vanuit de KBVB een heel complot tegen de club gaande.” Het Bondsparket blijft de bevestiging van drie speeldagen schorsing vragen.

De Portugese aanvaller van Standard werd op de derde speeldag van de Jupiler Pro League uitgesloten na een tussenkomst van de VAR. In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen naar Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door de VAR wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis daarvan de rode kaart boven. In eerste aanleg werd Sa toch geschorst voor drie speeldagen, Standard tekende beroep aan en haalde zijn gram.

Uitspraak voor dinsdagnamiddag

De Geschillencommissie Hoger Beroep vond het “onontbeerlijk voor een correcte disciplinaire procedure” dat alle elementen in het dossier werden opgenomen. De commissie vroeg het Bondsparket het volledige reglement van de Video Assistant Referee (VAR) over te maken aan de betrokken partijen. Ook de beelden waarover de VAR beschikte en op basis waarvan scheidsrechter Alexandre Boucaut de rode kaart aan Orlando Sa gaf worden opgevraagd.

Twee fouten gemaakt bij procedure

Inmiddels heeft Standard ook een procedure opgestart bij het Bureau Arbitrage van de voetbalbond. Volgens Pierre Locht, juridisch adviseur van de Rouches, gaf scheidsrechtersbaas Johan Verbist toe dat er een scheidsrechterlijke fout is begaan. Tijdens de partij tegen STVV werd Sa in de slotfase uitgesloten na tussenkomst van de VAR. Scheidsrechter Alexandre Boucaut liet het spel doorspelen en bekeek de beelden pas nadat het spel door een andere overtreding dan die van Sa werd stilgelegd. Daar zijn volgens de IFAB-reglementen twee fouten gemaakt.

Boucaut had het spel al eerder moeten stilleggen "wanneer de bal zich in neutrale zone bevond en geen van beide ploegen zich in een aanvallend gunstige situatie bevond". Bovendien moest het spel hernomen worden op de plaats waar Sa natrapte en niet op de plaats waar het spel stilgelegd werd.

Een uitspraak in het dossier wordt dinsdagnamiddag verwacht. Orlando Sa verwacht de geboorte van zijn tweede kind en keerde terug naar zijn thuisland Portugal, waardoor hij ter zitting niet aanwezig was.

“De meest intrieste zaak die het Belgische voetbal rijk is”. Lees hier de column die gisteren op onze site verscheen over de zaak-Sa.