Met Kylian tekent een derde Hazard een contract bij Chelsea

Eden Hazard is al een tijdje één van de uithangborden van Chelsea, Thorgan speelde nooit een officiële wedstrijd in het shirt van The Blues maar was er wel een tijdje in loondienst voor hij definitief naar Borussia Mönchengladbach trok en nu tekende met Kylian ook een derde Hazard een contract bij de Londense topclub.

De 22-jarige Kylian Hazard komt van het Hongaarse Ujpest en zal in Londen deel uitmaken van het beloftenelftal. Kylian is net als zijn twee oudere broers een aanvallende middenvelder en speelde in België bij White Star Brussels en Zulte-Waregem alvorens in 2015 naar het Hongaarse Ujpest te trekken waar hij 42 keer in actie zou komen.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...



https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2017

Er is overigens nog een vierde Hazard, Ethan, maar die is nog maar 14 jaar oud en kan dus nog geen contract worden aangeboden...