Met deze schoenen trekt Melania Trump naar een rampgebied

Op sociale media wordt gelachen maar ook veel negatieve commentaar gegeven op de outfit waarin Melania Trump dinsdag het rampgebied in Texas bezocht. De president draagt beige bottines, zijn vrouw zwarte stiletto’s. “Totaal respectloos”, klinkt het.

De president en zijn vrouw vlogen dinsdag vanuit het Witte Huis met de Marine One en Air Force One naar Texas. Om er het rampgebied te bezoeken maar vooral ook om er de bewoners een hart onder de riem te steken.

De First Lady, een vroeger fotomodel, viel vooral op door haar outfit. In haar zwarte trui, zwarte broek en groene pilotenjas, leek ze zo weggelopen uit een scène van Top Gun. Zelfs de pilotenbril had ze op, ook al was de zon ver zoek.

Foto: AFP

Maar in plaats van laarzen of waterdichte schoenen te dragen, liep ze op zwarte stiletto’s en hield ze een hand nonchalant in haar broekzak. Alsof het haar allemaal maar weinig kon boeien.

“Hoe hoger de hakken, hoe verder van de armen”, luidde het in een van de vele commentaren.

“Een totaal gebrek aan respect”, schreef iemand anders.

Sommigen vonden het best grappig. “Hoe hoger je loopt, hoe minder kans op natte voeten.”

De bewoners van het rampgebied zelf, zagen er de humor niet van. Zij staan al dagen met hun benen in het water.

Presindent Trump zelf liet zijn maatpak thuis en koos wel voor aangepaste kleding. Zo droeg de president bij vertrek in Washington een beige broek met regenjas en waterbestendige bottines.

Foto: REUTERS

Of Melania Trump haar voeten droog bleven is niet bekend. Maar hopelijk trekt ze er lessen uit voor bij een volgend bezoek aan een rampgebied.