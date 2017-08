AS Roma telt recordbedrag neer voor Tsjech die niet slaagde in medische testen bij Juventus

AS Roma heeft zich dinsdag verzekerd van de diensten van Patrik Schick. De Tsjechische international verlaat het Sampdoria van Dennis Praet en tekende een contract voor vijf seizoen bij de club van Radja Nainggolan. AS Roma is bereid tot 42 miljoen euro op tafel te leggen voor de 21-jarige aanvaller.

Roma neemt Schick eerst voor een jaartje op huurbasis over van Sampdoria. Daarvoor betalen de Romeinen al vijf miljoen euro. Na dit seizoen wordt de aanvaller voor nog eens negen miljoen euro definitief overgenomen “als hij aan de sportieve voorwaarden voldoet”. Hij krijgt in het Stadio Olimpico dan een contract tot medio 2022. De “Giallorossi” maken in 2020 een eerste schijf van twintig miljoen euro over. In de deal zijn ook bonussen opgenomen ter waarde van acht miljoen euro. Als die bonussen van toepassing zijn, hebben de Romeinen in totaal dus 42 miljoen euro voor Schick betaald.

Schick was afgelopen seizoen in het shirt van Sampdoria goed voor 11 competitiegoals in 32 wedstrijden. Zijn prestaties leverden hem bijna een transfer op naar Juventus, maar de Tsjechische aanvaller zag zijn droomtransfer in rook opgaan. Schick slaagde niet voor zijn medische testen.