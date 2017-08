Is het een afdankertje van Saint-Etienne? En wil hij zelf wel komen? Maak kennis met de nieuwe spits van Anderlecht

Anderlecht kan geen goals meer maken en dus vloog de club Robert Beric (26) in. Een gok die steek houdt, want de dertienvoudige Sloveense international heeft een reputatie als goalgetter – drie jaar geleden maakt hij er in één seizoen 27 bij Rapid Wien. Eind 2015 werd Beric echter afgeremd door een zware kruisbandblessure. “Ik ben weer honderd procent fit en heb een goede voorbereiding achter de rug”, verzekert hij zelf.