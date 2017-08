Borussia Dortmund laat toptalent naar Spanje vertrekken

De Turkse international Emre Mor (20) heeft dinsdag een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Celta de Vigo in de Spaanse Primera Division. Borussia Dortmund vangt zo’n 13 miljoen euro voor de twintigjarige middenvelder.

De Borussen namen het Turkse toptalent vorig jaar over van het Deense Nordsjaelland. Voor de Duitse topclub kwam de in Denemarken geboren Mor negentien keer in actie. Hij heeft twaalf caps voor Turkije op zijn actief.

Mor vroeg zelf om een transfer, omdat hij meer speelminuten wil krijgen.