Dienster krijgt verrassing van haar leven: “Ze gaven me een enveloppe en zeiden dat ik ze thuis pas mocht opendoen”

Twee hamburgers, twee drankjes. Dat was de bestelling van een koppel dat kwam eten in het Bar Louie restaurant in Woodbridge, New Jersey. Toen de 21-jarige dienster Brianna Siegel hen de rekening kwam brengen, besloot het duo haar echter nog iets extra’s mee te geven. “Ik viel bijna flauw toen ik zag wat het was”, vertelt de vrouw aan CBS News.

Eigenlijk was het koppel maar 20 dollar verschuldigd aan Brianna Siegel (21), voor de maaltijd die ze gegeten hadden. In plaats van het geld kreeg de dienster echter ook een gesloten enveloppe toegestoken. “Geloof je in God?” vroegen ze aan Brianna. “Nadien zeiden ze dat ik de omslag pas thuis mocht opendoen.” Een fooi, zoals de gewoonte is, zo dacht de dienster, dus ze keek er de rest van de avond niet meer naar om.

“Ik dacht dat het een flauwe mop was”, aldus Brianna. Maar thuis was ze toch nieuwsgierig geworden en besloten ze dan ook snel de enveloppe te openen. Toen ze de inhoud bekeek, geloofde ze haar ogen niet: een cheque van maar liefst 1.200 dollar (meer dan 1.000 euro). Bij het geld zat een klein briefje met Bijbelse verzen en wat tekst: “Ook als de dingen tegenzitten, is God bij jou. Dit is geen toeval.”

Alsof het koppel het geweten had, komt het geld bij de dienster goed van pas. Brianna wil de som niet verbrassen, maar inzetten voor enkele nuttige doelen. Zo zal ze met een deel ervan de opvang voor haar kindje kunnen betalen, zodat ze zelf nog extra kan gaan werken om een mooie toekomst voor de peuter te garanderen. Een ander bedrag zet ze opzij om een tweedehandse wagen te kunnen kopen. “Ik ben nog altijd in shock eerlijk gezegd. Ik had nooit durven dromen dat ik ooit zo’n prachtig geschenk zou krijgen in mijn leven”, besluit Brianna.