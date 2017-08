Sociale inspectie strijkt neer op training Beerschot Wilrijk

Tijdens de voormiddagtraining van Beerschot Wilrijk, kwam de dienst sociale inspectie dinsdag langs om speler Abdel Diarra te controleren. Diarra kreeg net als Richard Mbombo voorlopig nog geen arbeidskaart. Diarra werd aan een controle onderworpen.

“De procedure om het verkrijgen van de arbeidskaart voor beide spelers is hangende,” aldus bestuurslid en advocaat Frederik Lenders. “Meer nog, wij verwachten eerstdaags een advies, waarna we met vertrouwen de beslissing van de beroepscommissie tegemoet zien. Beide spelers tekenden nog geen contract, worden ook niet betaald, maar trainen wel mee. Zo gebeurt dat trouwens bij alle clubs die testers hebben rondlopen op hun training, maar daar verloopt dat blijkbaar altijd probleemloos."

"Diarra werd inderdaad meegenomen voor een controle. Hij kon op alle gestelde vragen een positief antwoord geven en ook de club is administratief met alle documenten volledig in orde. Wij hebben geen probleem met een dergelijke controle, vermits we ook niets te verbergen hebben. Enkel de manier waarop Diarra van de training werd weggeplukt, kon op een meer discrete wijze gebeurd zijn. We zijn ook wel enigszins verwonderd over het tijdstip van deze controle, gelet op het feit dat de procedure reeds enige lopende is en alle instanties op de hoogte zijn van de situatie. Wat de bevindingen van de inspectie zijn, weet ik uiteraard niet. Deze controle staat trouwens volledig los van de procedure voor de arbeidskaart van beide spelers.”

Vorig seizoen werd Beerschot Wilrijk al geconfronteerd met de zaak-Fessou Placca, die ook pas tegen het einde van de eerste competitieronde zijn arbeidskaart kreeg. “Beide zaken zijn niet met elkaar vergelijkbaar, zegt Lenders. “Diarra speelde tot voor kort in Zweden en heeft tot 15 november een vergunning waarmee hij zich overal binnen Europa vrij kan bewegen. Hopelijk krijgen we morgen groen licht en worden de arbeidskaarten voor beide spelers eerstdaags afgeleverd.”