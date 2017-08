Musonda haakt om onbekende reden af bij nationale beloften

Charly Musonda Junior heeft om een nog onbekende reden zijn kat gestuurd naar de nationale beloftenselectie. Hij heeft de Belgische voetbalbond laten weten dat hij niet meer zal komen opdagen. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De voetbalbond zegt alleszins dat ze zijn club Chelsea om uitleg gaat vragen.

Musonda ontbrak dinsdag op het trainingsveld met de andere beloften. Inmiddels maakte de Belgische voetbalbond bekend dat de middenvelder hen heeft verwittigd dat hij niet meer zal aansluiten.

Afgelopen weekend zat Musonda nog in de wedstrijdselectie van Chelsea. Dat hij in de tussentijd een blessure zou hebben opgelopen, lijkt dus hoogst onwaarschijnlijk.

C. Musonda is niet bij de U21 en heeft ons laten weten dat hij niet komt. @BelgianFootball is in contact met @ChelseaFC. #U21Euro #U21BelTur