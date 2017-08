Drie mensen in levensgevaar na gasexplosie in Bastenaken

Brussel - Bij een ontploffing in een huis in het centrum van Bastenaken, in de provincie Luxemburg, zijn drie mensen zwaargewond geraakt. Dat zei burgemeester Benoît Lutgen dinsdagavond tijdens een persconferentie.

Een van de zwaargewonden liep op het moment van de ontploffing voorbij de getroffen woning en werd door de luchtverplaatsing weggeblazen. De twee andere gewonden die er erg aan toe zijn, bevonden zich in de woning.

De drie zwaargewonden werden overgebracht naar de brandwondencentra van Neder-over-Heembeek en Charleroi, gaf de burgemeester nog mee. De andere lichtgewonden werden voor verzorging naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens kapitein Stéphane Thiry liepen zes mensen lichte verwondingen op.

De oorzaak voor de ontploffing wordt gezocht bij een gaslek, zei Lutgen. Het onderzoek moet uitsluitsel brengen. Op de plek van de ontploffing werden heel wat gasflessen gevonden.

Een getuige heeft het in een kort gesprek met RTL over een “vreselijke scène”.

#BREAKING: (Other News) There is a possible gas explosion in the centre of Bastogne, Belgium. (Photos by @InfosFrancaises) pic.twitter.com/P4Rb6bU3kd