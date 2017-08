Brüls gaat geluk zoeken bij Cypriotische promovendus

Christian Brüls speelt het komende seizoen in de Cypriotische topdivisie bij Pafos FC. Dat heeft de ambitieuze promovendus dinsdag bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De aanvallende middenvelder zat na een korte periode bij Eupen zonder contract.

Na zijn doorbraak bij Eupen (2005-2008) in tweede klasse volgden verschilllende clubs in binnen- en buitenland voor de 28-jarige Brüls. Via MVV (2008 en 2009-2010), Trabzonspor (2009), Westerlo (2010-2012), AA Gent (2012-2013), OGC Nice (2013-2014) en Standard (2015-2016) belandde hij in Frankrijk bij Stade Rennes (2014-2015 en 2016-2017). In januari werd hij tot het einde van vorig seizoen uitgeleend aan Eupen, waar hij zijn opleiding genoot.

Bij Pafos wordt Brüls verenigd met landgenoot Jeff Callebaut, die KV Mechelen verliet voor een avontuur in Cyprus.