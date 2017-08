“Mogen wij je paspoort even zien, je lijkt net 17”: zie jij hoe oud deze vrouw echt is?

Toen Sarah Clear uit het Britse Sainsbury naar de winkel ging om een pakje sigaretten te kopen, had ze nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn. De winkelbediende wou haar immers niet zomaar haar waren meegeven, integendeel. De vrouw moest eerst haar paspoort laten zien om te bewijzen dat ze wel 18 jaar was. Volgens caissière zag ze er immers 17 uit. Een serieuze misrekening, zo bleek later.

Foto: ISOPIX

Sarah bleef met haar mond vol tanden staan. Toen ze besefte dat ze haar paspoort helemaal niet bijhad, omdat ze immers dacht dat ze het niet nodig zou hebben, kreeg ze dan ook geen tabak. “Ik voelde mij echt beschaamd”, vertelt de vrouw aan de Mirror. “Ik heb een zoon van 21 jaar oud!”

Een oude klasgenote van Sarah die ook in de winkel werkte, probeerde haar collega nog te overtuigen, maar het mocht niet baten. “Ik dacht echt dat het een grap was. Ik ben ouder dan de meeste mensen die daar in het filiaal werken. Ik kom daar regelmatig”, vertelde ze. “Straks moet ik nog aan mijn zoon vragen of hij ze in mijn plaats wil gaan halen. Wat een omgekeerde wereld.”

De vrouw is dan maar naar een lokaal tankstation gewandeld, waar ze wel wisten dat ze ouder was dan zeventien. Heel wat ouder zelfs. Kan jij raden hoeveel jaren ze telt?

Foto: ISOPIX

Sarah is 39 jaar en viert deze december haar 40ste verjaardag.