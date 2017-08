Alleen “echte fans” (met veel geld) zullen nog naar concert van Taylor Swift kunnen

Wie een ticketje wil voor een optreden van de Amerikaanse popster Taylor Swift, zal zijn liefde voor de zangeres binnenkort moeten bewijzen. Niet diegene die het allereerste binnengeraakt op de websites, gaat met de kaartjes lopen. De tickets gaan naar de kopers die kunnen bewijzen dat ze “haar grootste fans” zijn. Niet aan de hand van hun liefde, wel aan de hand van hoeveel T-shirts ze van haar kochten en wat voor reclame ze maakten voor Swift.

In het begin van dit jaar lanceerde Ticketmaster een nieuw concept om kaartjes te verkopen voor de concerten van Taylor Swift. Samen met de zangeres dachten ze het volgende systeem uit: wie kan bewijzen dat hij of zij een echte fan is, komt hoger op de lijst te staan voor een ticket.

Maar hoe kan je dat bewijzen? Je moet je eerst inschrijven en je sociale media achterlaten. Daarop gaat de ticketverkoper dan kijken of je inderdaad vaak over Swift post op Twitter, Facebook of Instagram. Je kan ook nog meedoen met “unieke activiteiten”, een verbloemde manier om te zeggen dat je veel T-shirts, platen en gadgets van Swift moet kopen. Hoe meer merchandising je hebt gekocht, hoe meer punten. Dan kom je helemaal bovenaan de lijst en kan je een uur voor de andere gegadigden al een kaartje kopen.

Verontwaardiging

Wereldwijd zorgt het nieuwe puntensysteem voor een schokgolf. Een schande, zo klinkt het, omdat de steenrijke zangeres op deze manier nog meer geld kan aftroggelen van haar fans. Liefde kan je niet meten in geld voor merchandising, is de algemene teneur. Swift, die voornamelijk een jonge fanbasis heeft, brengt zo ook de jeugd met minder zakgeld in een lastig parket, want die raken dan zo mogelijk nog moeilijker aan kaartjes. Fans laten dan ook kwaad van zich horen. Zij noemen hun idool “een oplichter” op sociale media.

Maar Swift lijkt zich allesbehalve zorgen te maken. Haar concerten zijn meestal in een mum van tijd uitverkocht. De computersystemen vallen tijdens de boekingen zelfs regelmatig uit, omdat er zo veel mensen tegelijkertijd proberen inschrijven.