CLUBNIEUWS. Belgische clubs doen onderling zaakjes, vertrekken nog enkele grote namen?

Oostende-doelman Silvio Proto heeft een persoonlijk akkoord met Olympiakos en als we de plaatselijke pers mogen geloven, heeft de Griekse topclub ook al een overeenkomst met Club Brugge-verdediger Björn Engels. Waasland-Beveren haalt spelers bij Anderlecht en Standard, en ook KV Mechelen heeft een speler uit de hoofdstad beet. Al uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE / CLUB BRUGGE

Silvio Proto (34) heeft een persoonlijk akkoord met Olympiakos. Alleen willen de Grieken dat KV Oostende de keeper gratis laat gaan omdat de kustploeg hem ook gratis overnam van Anderlecht vorige zomer. Daar is KVO niet voor te vinden en Proto viel gisteren (toeval?) lichtgeblesseerd uit op training.

Ondertussen werd Club-doelman Ludovic Butelle (34) wel in beeld gebracht bij Oostende. Voor Coucke en Devroe is dat een van de opties die ze in overweging nemen en Olympiakos hoopt dat het Oostendse bestuur zich inschikkelijker zal opstellen in het dossier Proto eens er een andere keeper is. Toch heeft de kustploeg nog een troef : Proto’s vrouw Barbara is niet erg happig om met het hele gezin naar Athene te trekken.

WAASLAND-BEVEREN / STANDARD / ANDERLECHT

Wellicht legt Waasland-Beveren vandaag niet één, maar liefst twee opvolgers vast voor de naar Oostende vertrokken Zinho Gano. Aanvaller Ryan Mmaee (19) wordt deze ochtend op de Freethiel verwacht en wordt in principe tot het einde van het seizoen gehuurd van Standard. Tegelijkertijd verwacht Waasland-Beveren vandaag ook de huur van Anderlecht-spits Isaac Thelin (25) af te ronden. Waasland­-Beveren probeert ook nog een linkerflankaanvaller aan te trekken. Tuur Dierckx (Antwerp) wordt nog steeds genoemd.

CLUB BRUGGE

Tenzij plots een andere club zich gaat mengen, lijkt Bjorn Engels op weg naar het Griekse Olympiakos. Nadat Fulham zich eerder op andere verdedigers richtte, bleef Olympiakos wel concreet voor de 22-jarige Club-speler. Griekse media melden dat er al sprake is van een persoonlijk akkoord. Het enige struikelblok is voorlopig nog de transfersom. Club plakte een prijs van om en bij de 10 miljoen euro op zijn hoofd, maar de ploeg van Besnik Hasi probeert die nog te drukken.

ANDERLECHT

Diego Capel (29) kan als vrije speler op zoek naar een nieuwe club. De overbodige Spaanse winger liet zijn contract – dat loopt tot 2018 – bij Anderlecht ontbinden en trekt wellicht terug naar zijn thuisland. Capel kwam in augustus 2016 over van het Italiaanse Genoa en kwam in zijn eerste maanden bij Anderlecht geregeld aan spelen toe. Maar door een gebrek aan efficiëntie viel hij na de winterstop helemaal uit de gratie van coach René Weiler en speelde hij nog maar één helft in de seizoensafsluiter tegen KV Oostende. Dit seizoen trainde Capel in de beruchte ‘C-kern’ in afwachting van een transfer. De Spanjaard maakte zijn vertrek bekend in een open brief op Twitter waarin hij het Anderlecht-publiek uitdrukkelijk bedankt voor de steun. In Spanje kan Capel aan de slag bij CD Leganes, al is ook Deportivo La Coruna nog geïnteresseerd.

KV MECHELEN / ANDERLECHT

Sylver Ganvoula – en niet Jérémy Perbet – trekt naar KV Mechelen. In het begin van de zomermercato was Ganvoula al target nummer één bij Malinwa, Yannick Ferrera zei toen al dat hij het ideale profiel had. Toen bleek echter dat de 21-jarige Congolese spits nog niet weg mocht bij paars-wit, omdat hij op training indruk maakte. Met ­enige vertraging trekt hij nu toch naar Mechelen, waar hij een jaar geleden al ging praten, voor hij bij Westerlo belandde.

KV KORTRIJK

Jonas Meulebrouck, account manager bij KV Kortrijk, gaat aan de slag bij KSV Roeselare. Eerder werkte hij bij Cercle en bij Roeselare gaat hij CEO Johan Plancke ondersteunen bij de verdere professionalisering en de club commercieel klaarstomen voor 1A.

ZULTE WAREGEM

De beloften van Zulte Waregem klopten AA Gent met 2-3. Bij Essevee deden enkel het centrale duo Jonas Taillieu en Jari De Roover als beloften mee. Leali stond in doel, Walsh en Severin op de flanken en De Mets, Jensen en Reichert in het midden. Corpora, Bala en Isera stonden voorin. Corpora, Jensen en de ingevallen Brym scoorden.

De ploeg trok gisteren naar de 170ste Waregem Koerse.

KAA GENT

In de Ghelamco Arena vindt vandaag de fandag van AA Gent plaats. De club roept op om in blauw-witte outfit af te zakken naar het stadion om deel uit te maken van de nieuwe Samen straffer-banner die binnenkort wordt onthuld boven de Telenettribune. In de letters van de slogan zullen zo veel mogelijk foto’s van AA Gent-fans verwerkt worden. Kandidaten moeten naar de Telenet/Playsports photo wall op de promenade.

De fandag begint om 14 uur. De fans krijgen een blik achter de schermen, met de skyboxen én de vernieuwde kleedkamers. Tussen 16 en 18 uur volgt dan de traditionele signeer - en fotosessie. De spelers zullen in groepjes verspreid zitten over de promenade. Van 18 tot 21 uur zijn er dan enkele dj-sets en een optreden van een rockband.

AA Gent vraagt om zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of van de pendelbussen die vanuit Gentbrugge rijden van 13 tot 22 uur.

LOKEREN

De manschappen van Peter Maes werkten gisteren een ochtendtraining van bijna twee uur af. De namiddagtraining werd geannuleerd wegens het warme weer.

De beloften wonnen maandagavond hun wedstrijd op het veld van Waasland-Beveren met 4-1. Triest, Benchaib, Melens en Billal waren de doelpuntenmakers. Bob Straetman moest al na 7 minuten het veld verlaten met een blessure aan de knie.

ANTWERP

De Antwerp-kern vertoeft sinds gistermiddag op stage in het Nederlandse Horst. Niet van de partij is Ronald Vargas. De spelverdeler – die nog niet onder contract ligt – is licht geblesseerd en de club vond het beter dat hij in Antwerpen revalideert. Evenmin mee zijn Camus, Jezina, Oulare en Stojanovic. Dat kwartet krijgt verzorging en/of traint individueel in Antwerpen. N’Diaye is afwezig wegens een interland met Mali.

Biset, die nog steeds in de B-kern zit, kan enkel naar Lierse als Frans naar OHL gaat. Die kans lijkt dan weer erg klein, want Frans is niet linksvoetig en is bovendien blijkbaar veel te duur voor de Leuvenaars. Voor Biset zou Beerschot dan weer een optie kunnen worden. Nadat Dom al geruisloos naar het Kiel trok, lijkt er geen sprake meer van ‘lastige’ overgangen naar de buren van het Kiel.

Franse bronnen melden dat Lens vooruitgang boekt in het dossier van Frédéric Duplus, maar Antwerp is – behoudens zeer goede voorwaarden – niet geneigd om nog basisspelers te laten gaan.

KV MECHELEN

Hassane Bandé deed nog wat extra matchritme op bij de beloften van KV Mechelen, die STVV met 0-4 klopten, en hij scoorde ook. Net als Soladio, die in afwezigheid van Pedersen met de A-kern traint. Ook Swolfs en Smolders deden mee. Cobbaut en Kawaya werkten gisteren hun eerste training af met de Belgische beloften.