Rode Duivels binden in: felbesproken premies gaan omlaag in ruil voor... betere parkeerplaatsen

De voetbalbond en de Rode Duivels hebben een akkoord bereikt over lagere premies op het WK 2018. Ook de premies voor het EK 2020 en het WK 2022 werden vastgelegd. Als de Duivels sneuvelen in de groepsfase, binden ze 40 procent in. Vanaf de volgende rondes stellen ze het met 15 procent minder.

De terugkeer van Vincent Kompany bij de nationale ploeg leidde gisteren tot een doorbraak

Twee jaar lang sleepte ze aan, de centendiscussie over de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez zat er erg mee verveeld. En in juni, tijdens de vorige interlandbreak, dreigden sommige spelers er zelfs mee niet langer mee te werken aan bepaalde commerciële activiteiten van de bond. Het leidde toen tot spoedoverleg op het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Na een zomer van discreet overleg, waarin leden van de voetbalbond enkele keren naar Engeland pendelden, werd gisterochtend een voorstel overgemaakt aan de spelersgroep. De meeste spelers ondertekenden in de loop van de dag het nieuwe akkoord. Gisteravond moesten sommige spelers en hun zaakwaarnemers nog worden overtuigd. Maar de meeste belangrijke spelers zijn akkoord en de verwachting is dat ook de laatste twijfelaars over de streep kunnen worden getrokken. Bij die spelers spelen bepaalde fiscale consequenties die nog niet helemaal waren uitgeklaard.

Enkele spelers wilden slechts 10 procent inleveren, maar uiteindelijk werd een overeenkomst bereikt over 15 procent. Omdat de KBVB op dit ogenblik krap bij kas zit, gingen de spelers ook akkoord met een eenmalige vermindering van 40 procent van de kwalificatiepremie voor het WK. Dat bedrag verdienen de spelers in twee stappen wel terug als ze de kwartfinale bereiken.

Ook voor het EK 2020 en het WK 2022 werden afspraken gemaakt. Daar geldt telkens het tarief van -15 procent. Verhaeghe en co. dreigden ermee de premies voor 2020 en 2022 gevoelig te verlagen indien de spelers niet akkoord zouden zijn gegaan met een vermindering voor 2018.

Opvallend: wel betere parkeerplaatsen voor Rode Duivels

In de marge van het akkoord beloofde de KBVB de Rode Duivels beter te voorzien van parkeerplaatsen. De familieleden van de spelers krijgen ook betere zitjes en er komt een speciale zone waar de families de spelers kunnen spreken na de wedstrijd. Nu gebeurt dat vaak noodgedwongen in de gang van de kleedkamers of in een drukke vip-zone.

Ook akkoord in de maak over de portretrechten

Behalve een akkoord over de premies moest er ook een akkoord over de zogeheten portretrechten worden gevonden. Het WK begint over minder dan een jaar en na Nieuwjaar willen de hoofdsponsors van de Rode Duivels uitpakken met grootscheepse campagnes. Denk aan reclamespots, de verzamelacties van warenhuisketen Carrefour of de bierpromoties van sponsor AB Inbev. Zonder akkoord riskeerden die grote merken geen afbeeldingen van de Rode Duivels te kunnen gebruiken. En uitgerekend gisteren stonden er opnieuw commerciële activiteiten op het programma.

Omdat de spelers in het verleden erg weinig verdienden aan die commerciële acties en omdat er ook fiscale problemen waren gerezen met de uitbetaling van die gelden, is er een tussenoplossing uitgewerkt. De spelers krijgen nu de helft van het bedrag dat de bond meer verdient dan 2,5 miljoen euro. Ook aanvaardt de bond de steun van externe adviseurs om de commerciële inkomsten te verhogen. Bij heel wat spelers en hun makelaars leeft het gevoel dat de KBVB het merk Rode Duivels immers niet voldoende te gelde maakt.

In de toekomst is het dan de bedoeling opnieuw te werken met een juridische structuur waarin alle spelers een evenredig deel van de koek krijgen. Die onderhandelingen moeten rond zijn in de zomer van 2018.