Anderlecht hoopt Teodorczyk nog te verkopen, maar die wil niet weg

Robert Beric, de nieuwe spits van Anderlecht, landde gisteren in Brussel. Zoals bekend moesten er dan aanvallers weg. Zozeer zelfs dat RSCA met het Turkse Fenerbahçe onderhandelde om Lukasz Teodorczyk te verkopen. Alleen heeft Teo zelf geen zin in die transfer.

Het Turkse Fenerbahçe bood eind juli zo’n 8 miljoen voor Lukasz Teodorczyk. Dat werd toen geweigerd, want René Weiler rekende op zijn Poolse topschutter en paars-wit wilde alleen maar verkopen voor dubbele cijfers. Twee weken later, toen Weiler na de nederlaag op Charleroi vaststelde dat Teo maar bleef zwalpen en moeite bleef hebben om te scoren, wilde de coach met Beric plots toch een nieuwe targetspits.

Zo zit Anderlecht nu plots in een vervelende situatie. Het bestuur vreest dat er geen land te bezeilen zal zijn met Teodorczyk als Beric hem straks uit de ploeg houdt en dus hoopt het dat Fenerbahçe de spits nu nog wil overnemen. Zo zijn ze ook van zijn enorme contract af met een jaarsalaris van 1,7 miljoen euro.

Daarom blies paars-wit de contacten met de Turkse topclub vorig weekend nieuw leven in en onderhandelde het met makelaar Mateja Kezman. Die gewezen vedette en ex-spits van Fenerbahçe heeft een mandaat van de Turkse topclub, maar de onderhandelingen zijn chaotisch. Enerzijds is Fenerbahçe niet vergeten dat het al eens wandelen werd gestuurd. Anderzijds doen Teodorczyk en zijn entourage ook erg moeilijk. Fenerbahçe was vorig jaar dan wel derde in Turkije, het werd wel uitgeschakeld in de Europese voorrondes. Erg sexy is het dus niet.

“Als Anderlecht Teo aan Fenerbahçe wil verkopen dan wens ik hen veel succes”, aldus Teo’s makelaar Marcin Kubacki. “Het is niet erg dat ze Beric gehaald hebben, want Teodorczyk staat er altijd alleen voor in de aanvalslinie. Wij hebben alvast besloten om te blijven. Wat is er nu mooier dan in de Champions League tegen Bayern, PSG en Celtic te spelen? Of willen jullie, journalisten, Teo ook weg? In voetbal weet je natuurlijk nooit, maar voor een transfer mikt mijn speler toch op andere competities. Of Anderlecht Teodorczyk niet naar de uitgang pusht? Je bent aan het verkeerde adres om dat te vragen. Daarvoor moet je bij Herman Van Holsbeeck zijn. Ik denk wel dat Teo mag blijven van René Weiler.”

Gisteravond was er alleszins nog geen nieuw bod van Fenerbahçe. De Turken kunnen wel nog Robin van Persie verliezen aan Feyenoord, maar Teo is niet (meer) hun eerste keuze als opvolger. Blijft hij bij RSCA, dan dreigen de Pool zijn speelminuten wel te slinken.

Thelin Beveren, Ganvoula Mechelen

Ondertussen worden ook andere afvloeiingen besproken. Zo trekt Isaac Thelin- naast Mmaee van Standard - naar Waasland-Beveren. Ganvoula wordt - zonder aankoopoptie - verhuurd aan Mechelen en dus blijven naast Beric nog Teo en Harbaoui over. Gaat er nog één van hen? Rond Dendoncker is het stiller. Zijn overgang naar Monaco is afhankelijk van een transfer van Fabinho, maar daar laten ze uitschijnen dat er niemand meer vertrekt.