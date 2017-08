Benito Raman reageert op middelvingers en fluim van ‘fans’ Club Brugge

Nota bene op Club Brugge mocht Benito Raman met Standard zijn eerste minuten van dit seizoen maken. Een ondankbare opdracht voor de 22-jarige Gentenaar, die eenzaam in de spits joeg op alles wat bewoog en er een hele match lang ludieke gezangen en boegeroep van de Brugse aanhang voor in de plaats kreeg. “Wat die mannen allemaal roepen, is hun zaak.”

Het is een video die dezer dagen viraal gaat op sociale media. Een (zeer) jonge Club Brugge-supporter steekt zijn middelvinger op naar Benito Raman, om vervolgens naar de ex-spits van AA Gent te spuwen. Een gevolg van het liedjesincident van twee jaar geleden. Het gevolg daarvan was dat Raman zondag geen fijne middag kende op Jan Breydel. Maar de Standard-spits bleef er ijzig kalm onder. “Tja, ze maken mooie liedjes, maar daar trek ik me weinig van aan. Wat die mannen allemaal roepen, is hun zaak. Het hoort simpelweg bij het spelletje en na de match is het afgesloten voor mij. Al zijn er altijd mensen die er feller in opgaan. Ik denk niet dat zij beseffen dat het spelletje is.”

Over naar het sportieve dan, want in Brugge maakte Raman voor het eerst dit seizoen minuten. Opvallend, aangezien hij tot dan amper één keer tot de wedstrijdkern behoorde en trainer Ricardo Sa Pinto nu een basisstek voor hem in petto had. “Ik heb gewoon geprobeerd om 75 minuten lang de longen uit mijn lijf te lopen. Ik heb weinig ballen verloren en diepgang gebracht, maar uiteindelijk kun je niet tevreden zijn wanneer je met 4-0 verliest. Ik speel nu wel, maar toch is het niet zo dat je dan meteen in de basis blijft staan. Ik had nu wat geluk met schorsingen en blessures (onder anderen Orlando Sa en Belfodil, nvdr.).”

“Hoofd staat niet op vertrekken”

In ieder geval heeft Raman weer perspectieven in Luik. Hij leek toch op weg naar de uitgang? Zulte Waregem, Düsseldorf en enkele Franse ploegen toonden interesse. Hoe zit dat met die transfer? “Nog altijd hetzelfde”, luidt zijn antwoord. “Ik las iets van Nantes, maar daar is volgens mij niets van aan. De transferperiode duurt nog enkele dagen en er kan veel gebeuren, maar op dit moment staat mijn hoofd niet op vertrekken. Ik wil hier nog altijd wel spelen, maar als er zich een mogelijkheid voordoet die goed is voor de club en voor mij, kijken we ernaar.”

Met 4 op 15 laait een nieuwe crisis ondertussen op in Luik. Iets dat weegt op de groep en ervoor zorgt dat Sa Pinto onder vuur komt te liggen. “Helaas gaat het altijd zo”, zegt Raman. “Het is makkelijk om naar de trainer te wijzen, want je kunt geen elf spelers buiten­smijten. Sa Pinto kan ons goed motiveren. Als hij spreekt, zijn we voor honderd procent klaar voor de match. Daar ligt het echt niet aan.”

“We moeten nu zien wat er fout liep tegen Brugge. We hebben twee weken om ons voor te bereiden op Charleroi. Als we dan niet winnen, gaat het donderen. Drie jaar op rij geen Play-off 1 spelen zou voor een club als Standard dramatisch zijn.”