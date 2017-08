COMMENTAAR. “De lont is uit het kruitvat bij de Rode Duivels”

Is dit logisch? De Rode Duivels leveren in op de nochtans contractueel vastgelegde WK-premies. Sommigen verdienen op een maand wat ze konden krijgen als ze wereldkampioen werden. Wat is dan een paar honderdduizenden euro’s minder, zal u zeggen? Maar niemand levert graag in. Niemand verbreekt graag een contract in zijn nadeel. Bewijs daarvan is dat sommige spelers wel lang hebben gewacht om hun handtekening te zetten. Sommigen moeten dat nog altijd doen, maar dan gaat het om een juridisch-technische vertraging. De belangrijkste spelers, Vincent Kompany op kop, hebben zich akkoord verklaard.