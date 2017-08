Burgemeester Houston voert avondklok in

De burgemeester van Houston, de Amerikaanse stad in de staat Texas die zwaar is getroffen door ongeziene overstromingen, heeft een avondklok ingesteld.

De avondklok geldt elke dag tot 5 uur ‘s ochtends. “Ik stel een avondklok in van 22 tot 5 uur om vernielingen in de verlaten huizen te vermijden”, postte Sylvester Turner op Twitter. Even later corrigeerde de burgemeester het beginuur van de avondklok naar middernacht. Op die manier wil hij hulpverleners toelaten verder hun werk te doen.

CURFEW UPDATE: I'm modifying the curfew to start at midnight (and still end at 5 am) to allow volunteers and others to do their great work. — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 30, 2017

LEES OOK: Met deze schoenen trekt Melania Trump naar een rampgebied

De tropische storm Harvey heeft een record gebroken wat betreft nattigheid op het Amerikaanse vasteland. Volgens de nationale weerdienst is in Pearland ten zuiden van de stad Houston in Texas bijna 125 cm regen gevallen. Dat gebeurde in 52 uur, dus vanaf het moment dat Harvey vrijdag als orkaan van de categorie 4 het land bereikte. Het vorige record was 122 cm, veroorzaakt door de tropische storm Amelia in juli 1978. Die ging toen in Texas nabij de grens met Mexico aan land.

In heel de staat Texas zijn volgens The Washington Post ondertussen als zeker acht doden gevallen na de doortocht van de storm.

LEES VERDER: Tropische storm Harvey slaat weer toe, belangrijke dijk begeeft het nabij Houston: “GA NU WEG!”