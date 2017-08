Nainggolan legt uit waarom hij op zijn beslissing om te stoppen terugkwam en geeft Martinez nog een veeg uit de pan

Toen wij vrijdag een teleurgestelde Radja Nainggolan aan de lijn kregen, had hij er genoeg van. De middenvelder van AS Roma vertelde ons dat hij ging stoppen met de Rode Duivels na zijn niet-selectie, maar keerde toch op die beslissing terug. Dat had één belangrijke reden. “Het WK en de Champions League zijn de twee mooiste dingen die een voetballer kan meemaken. Ik wil er niet aan denken dat ik straks moet zeggen: ik had twee WK’s kunnen spelen, maar maakte er geen enkele mee”, zo stelt Nainggolan in Het Laatste Nieuws.

Voor de wedstrijd tegen Estland kwam Radja één minuut te laat voor de tactische bespreking. “Ik stond boven één minuut 37 seconden op de lift te wachten”, aldus Nainggolan toen wij hem aan de telefoon kregen. ““Een minuut is het einde van de wereld niet. Was ik bondscoach, ik zou zoiets door de vingers zien - je moet de groep een beetje laten leven”, klinkt het vandaag.

Foto: BELGA

“Ik dacht meteen ‘Fuck it, ik ben er klaar mee’. Maar de directeur van AS Roma vertelde me dat ik een WK moet meegemaakt hebben. Maar daarvoor moet ik geselecteerd worden hé. Dat ik de kaarten in handen heb? Wat bedoelt Martinez daarmee? Dat ik in de plaats van twee sigaretten er maar één meer mag roken? Vroeg of laat zullen de excuses op zijn. Dan zal ik er weer bij zijn, tot dan zien we welke excuses nog zullen volgen.”

“Of pas ik niet in het spelsysteem van Martinez? Dan moet hij mij dat gewoon zeggen en leg ik me daarbij neer. Kijk, de Champions League en het WK zijn de twee mooiste dingen die een profvoetballer kan meemaken. Ik wil er niet aan denken dat ik straks moet zeggen: Ik had twee WK’s kunnen spelen, maar uiteindelijk maakte ik er geen enkel mee. Toen ik niet mee mocht naar Brazilië kwam dat hard aan.”