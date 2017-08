Check: de start-upcultuur op je werk

Eind juni publiceerde auteur en columnist Eric Kenis zijn tweede Hoek Af-boek. In het boek met 42 ondernemersportretten zijn Oost-Vlaamse start-ups ruim vertegenwoordigd. Jobat vroeg Eric Kenis en de jonge Gentse ondernemer Griet Vandenhouweele met welke kwaliteiten je het verschil maakt op de werkvloer. Zet je schrap voor een paar sterke waarheden.

1. Stel alles (álles) in vraag

“Met Hoek Af breng ik bedrijven in beeld die de barometer zijn van onze economie”, zegt Eric Kenis. Hoek Af verwijst naar de dingen die ondernemers anders doen dan de massa. Het zijn mensen die alles in vraag stellen: gepatenteerde dwarsliggers. Weet je dat de jonge ondernemers die ik voor Hoek Af 2 interviewde, samen goed zijn voor 1.700 arbeidsplaatsen? Niet min, daarom is ook de VDAB partner van dit project.

Start-ups zijn in trek als werkgever. Twintigers met talent verkiezen een start-upcultuur boven een traditioneel denkende werkgever. Liever Showpad dan een multinational, zeg maar.” Hoe raak je aan de bak bij een jong, veelbelovend bedrijf? “Projectattitude. Resultaatgericht zijn. In een bedrijf onder de vijftig medewerkers is intrapreneurship tonen belangrijk”, zegt Eric. “Zo blijft de start-upattitude er bewaard. Dat vinden ze het allerbelangrijkste. Alle grote bedrijven willen nu zelf een start-upcultuur invoeren.”

2. Toon passie en betrokkenheid

We laten zo’n jonge ondernemer aan het woord. “Sinds kort werf ik zelf medewerkers aan”, zegt Griet Vandenhouweele (29), oprichter van Moov-IT. “Wij stimuleren corporate wellness binnen bedrijven, bijvoorbeeld door communities te creëren tussen collega’s met dezelfde interesses. Hoe werk je gezonder en hoe deel je dat als ambassadeur? Daar bieden wij dan oplossingen voor aan bedrijven als Colruyt en Proximus, maar we mikken ook op kmo’s en start-ups. Al bestaat die cultuur daar meestal al.”

Wat vindt Griet belangrijk bij nieuwe medewerkers? “Passie”, zegt ze. “Voel je ons product? Belichaam je het? Vertel je me tijdens onze kennismaking wat er beter kan aan de website, dan heb je al meteen een dikke streep voor. Wees proactief, durf je plan te trekken. Ik wil mensen die breed gaan. Daarom vraag ik om alles wat je geleerd hebt even te vergeten. Ontleren en vooral zéker durven te falen is belangrijk. Oefen niet op iets waarin je slecht bent maar ga all the way in de zaken waarvoor je gemaakt bent. Ik evalueer mensen op hun kwaliteiten, niet op tekortkomingen. Laat iedereen persoonlijk schitteren, zeker wie zijn nek uitsteekt.”

3. Solliciteer niet, reik oplossingen aan

Klassieke manieren van solliciteren en ook leren zijn ‘uit’, vindt Eric Kenis. “Leren is gewoontes verwerven. Dat overschatten we gruwelijk. Wat iemand overhoudt aan een opleiding, kun je vaak op een minipost-itje samenvatten. Ook sollicitatiegesprekken vind ik uit de tijd. Waarom niet via crowdsourcing kandidaten samen een oplossing laten vinden voor een probleem? Geloof je wat mensen zeggen of wat ze doen? Simulaties hebben weinig zin, zeker om technologie, innovatie en gezondheid goed toe te passen.”

Maar het werkt ook omgekeerd: “Bedrijven werven geen mensen aan, mensen kiezen voor bedrijven. Ik ken kandidaten die rechtsomkeer maakten op de oprit van een bedrijfsgebouw dat hen niet beviel (lacht).”

4. Voel je thuis in job, waar je ook bent

Iedereen ondernemer, een beetje onrealistisch? “De ondernemer als rockster is nog maar een recent fenomeen, maar de impact op de werkvloer is enorm”, zegt Eric Kenis. “Ondernemerschap is iets waar getalenteerde twenty-somethings zich lekker bij voelen. Ze zijn haast genetisch voorbestemd om te ondernemen. Vrij en kritisch opgevoed, gestimuleerd, hoogopgeleid … en dat zijn ze ook geworden. Je kunt niet stoppen met slim en vrij te zijn als je gaat werken.”

Griet beaamt: “Heb ik iets onder de knie, dan moet ik alweer iets nieuws doen. Typisch voor ondernemers. Als elfjarige had ik al een ‘winkeltje’. Toen ik afstudeerde, wilde ik het zélf doen in plaats van naar een baas te stappen. Ik probeerde het in loondienst, maar ik werd ongelukkig door de traagheid en de bureaucratie. Je passie willen volgen, leeft sterk in mijn generatie. We zijn ook heel onconventioneel: we zijn opgegroeid met mobiele technologie, maar kennen nog nét het tijdperk ervoor. Jongere mensen zijn nog extremer in hun socialemediagebruik. Tijdens een salesmeeting foto’s nemen en die dan sharen, privé en werk mixen. Daar moeten werkgevers mee leren omgaan. Het wordt de norm: je thuis voelen op je werk. Daar is een stevige groepscultuur voor nodig. Mensen samenbrengen op campussen waar je samen werkt, eet en feest.”

Het blijft een dilemma, geeft Eric toe. “Start-ups zijn vaak geen voorstander van elders of flexibel werken. “Maar zelfs met collega’s in India of Brazilië kun je een groepsgevoel creëren”, weerlegt Griet. “Waarom geen gezamenlijke online yogasessies organiseren? Dat kan zélfs tussen medewerkers van verschillende bedrijven.”

>

>

>