“Geloofwaardiger dat orkaan Harvey straf is van God voor homo’s dan dat het gevolg is van klimaatverandering”

Het werd de voorbije dagen al een paar keer aangehaald: is de klimaatverandering mee de oorzaak van superstorm Harvey die momenteel het zuidoosten van Amerika teistert? Republikeins politica Ann Coulter gelooft alvast van niet. Volgens haar moet er eerder gekeken worden naar de lesbische burgemeester van de stad Houston.

Ann Coulter

“Nu is het moment om het zo luid mogelijk te zeggen: Harvey is hoe klimaatverandering eruit ziet”, zo tweette politiek magazine Politico naar aanleiding van een artikel van meteorologist Eric Holthaus. Ann Coulter, publicist en Republikeins politica, is het daar niet mee eens.

Ze zegt dat het meer geloofwaardig is dat orkaan Harvey een straf is van God tegenover de stad Houston voor het verkiezingen van een lesbische burgemeester. Annise Parker is een van de eerste openlijk lesbische burgemeesters van een grote Amerikaanse stad. Ze was burgemeester van 2010 tot 2016.

De tweet van Coulter veroorzaakte heel wat controverse en reacties.

Climate change denial has nothing to do with science or economics, everything to do with profit for polluters



- Science — ?? Christopher Zullo (@ChrisJZullo) August 30, 2017

@AnnCoulter Oh Ann... if gays could control the weather, they'd have launched a lightning bolt at you long ago. — Tania (@blondy2373) August 30, 2017

If, as LGBTs, we have powers to create hurricanes, ??quakes, tornadoes, famine, droughts, etc... why antagonize us?!? #FearOurAwesomness — DrJanetFraiser2017?? (@DrFraiser2017) August 29, 2017

I don't think Hurricane Harvey is God's punishment for us electing an idiot president. But that is more credible than Ann Coulter. https://t.co/vdQBFhs7jA — George Takei (@GeorgeTakei) August 29, 2017

Het is niet de eerste keer dat Coulter de pijlen richt op homoseksuelen. Eerder zei ze onder andere al dat het homohuwelijk geen burgerrecht is en dat seksueel actieve homomannen zich daar schuldig over zouden moeten voelen.