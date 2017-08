Samen de crisis bezweren? Standard houdt noodvergadering met fans

Standard zit — alweer — in crisis. Na twee 4-0 nederlagen op rij staan de Rouches op een twaalfde plaats in het klassement. De fans morren natuurlijk, dus gaat het bestuur samenzitten met een delegatie van de Socios, één van de belangrijkste supportersorganen. “We eisen niet de kop van de trainer, maar willen onze woede kenbaar maken”, zo meldt het in een persbericht. Volgende week speelt Standard tegen Charleroi.

“We willen onze woede, onze ontsteltenis en ons onbegrip overbrengen aan het bestuur. Standard moet begrijpen dat de club ons leven is. Als zij slechte resultaten op de mat leggen, vertaalt zich dat naar een slechte dag voor hun fans in het dagelijks leven. We willen zien of de boodschap aankomt”, aldus de Socios.

De ontmoeting komt er op 7 september, drie dagen voor de cruciale derby tegen competitieleider Charleroi. “Dat is toevallig, want we vroegen het bestuur al voor een onderhoud nog voor de nederlaag (4-0, red.) tegen Club Brugge. Maar je kan er vanop aan dat we een reactie willen zien tegen Charleroi. We roepen niet om het ontslag van de coach, een bestuurlid of een speler. We willen weten waarom het voor het derde jaar op rij niet loopt.”

De Socios melden vervolgens dat ze de aanstelling van coach Ricardo Sa Pinto een goeie zet vonden van het bestuur (“hij heeft de mentaliteit van de club”) en dat hij niet het probleem is van de malaise: “We kunnen nog tien spelers er bij krijgen, we gaan niet winnen als de mentalteit van de spelers niet verandert.”