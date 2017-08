Hij was “de minst romantische persoon ter wereld” volgens zijn vriendin, maar met dit aanzoek bewijst hij het tegendeel Video: Facebook

De Brit Ian Croll had wat te bewijzen tegenover zijn vriendin Kayleigh Fletcher. Volgens haar was hij immers “de minst romantische persoon ter wereld”. Dat de kerel uit Liverpool onlangs met een erg indrukwekkend huwelijksaanzoek op de proppen kwam, had ze duidelijk totaal niet verwacht.

Ian, een videomonteur bij Liverpool Echo, verbaasde zijn vriendin met een prachtige trailer die het aanzoek moest inluiden. Hij kon Kayleigh overtuigen om samen met wat vrienden naar bioscoopzaal Odeon te gaan. Terwijl zij dacht dat ze naar een horrorfilm zou kijken, maakten Ian en zijn beste vrienden Anthoney en Michael van de gelegenheid gebruik om even de zaal te verlaten. Pas toen zijn vriendin zichzelf op het grote scherm zag, wist ze wat er te gebeuren stond.

Na het aanzoek volgde nog een verrassingsfeest met de hele familie. Foto: Liverpool Echo WS

Ed Sheeran

Het filmpje laat zien hoe Ian even de bioscoop verliet aangezien hij de trouwring was vergeten. De camera volgt hem langs verschillende bekende plekjes in Liverpool, afgewisseld met enkele mijlpalen binnen de inmiddels zesjarige relatie met zijn vriendin. Hun hond Clay, het moment dat ze een huis kochten en natuurlijk vrienden en familie: ze passeren allemaal de revue.

De video kwam ten einde eens hij terug in de bioscoop was met de ring in zijn hand. Op de tonen van een nummer ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran stapte hij de zaal binnen en vroeg haar ten huwelijk. Het jawoord, een knuffel en een liefdevolle kus volgden meteen.

2,5 maanden

Ian vertelde aan Liverpool Echo dat hij maar liefst 2,5 maanden bezig was om het volledige aanzoek voor te bereiden. “Kayleigh vertelde me dat ik de minst romantische persoon ter wereld ben”, aldus de man. “Daarom wilde ik haar het tegendeel bewijzen door iets speciaals te doen. Als videomonteur ben ik een grote fan van films, dus leek het me logisch om er zelf eentje te maken.”

Na het aanzoek volgde ook nog een verrassingsfeest met de hele familie. “Kayleigh wist niet wat te zeggen”, aldus Ian. “Toen we ook daar de video afspeelden, raakte iedereen geëmotioneerd. Ze waren allemaal fan.” Intussen plaatste hij de video ook op Facebook, waar ze al meer dan 200.000 keer zijn bekeken.