“Een kwartier kijken naar modellen, kan je mentale gezondheid schaden”

Het is geen geheim dat je zelfvertrouwen een deuk krijgt als je foto’s van superslanke vrouwen ziet. Maar uit een nieuw onderzoek van de Zwitserse Université de Neuchâtel blijkt nu dat een slecht gevoel al na een kwartier de kop opsteekt.

Wetenschapper Jean-Luc Jucker trok rond langs lokale dorpjes in Nicaragua om mensen te vinden die niet worden blootgesteld aan reclames met superslanke modellen. In deze dorpen hebben inwoners geen elektriciteit, op de zonnepanelen na die gebruikt werden om gloeilampen te bedienen. Televisie en internet zijn hier dus niet vanzelfsprekend.

Jucker en zijn team vroeg aan tachtig mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers, allen tussen 18 en 78 jaar, om met een computerprogramma een man of vrouw met ideale maten te tekenen. Daarna kregen ze beelden uit een modecatalogus te zien. De ene helft van de groep vrijwilligers kregen 72 beelden te zien van vrouwen met maatje 32 tot 34. De andere helft zag 72 foto’s van vollere modellen met maatje 44 tot 46.

Een kwartiertje

De tweede fase van het onderzoek nam een kwartiertje in beslag en aansluitend werden de vrijwilligers verzocht om hun ‘ideale’ man of vrouw nogmaals te tekenen. Wat blijkt? De persoon op de tekening van de deelnemers die beelden van de superslanke modellen zagen, waren dunner. De deelnemers die vollere modellen zagen, hielden er ook rekening mee in hun tekening.

Volgens Jucker suggereren de resultaten dat slechts vijftien minuten blootstelling aan modellen er al toe leidt dat mensen hun definitie van schoonheid vormen. Het is niet duidelijk hoe lang dit effect duurt, maar de onderzoeker vindt het zorgwekkend omdat constante blootstelling een laag zelfbeeld snel in de hand werkt.