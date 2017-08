Straf: Club Brugge staat op punt 17-voudig Nederlands international uit Premier League te halen

Clasie (links) in duel met Eden Hazard in Nederland-België van november vorig jaar. Foto: Photo News

Club Brugge huurt de 26-jarige middenvelder Jordy Clasie tot het einde van het seizoen van het Engelse Southampton, waar hij op een zijspoor was beland. Clasie gold als één van de grote beloftes van het Nederlandse voetbal voor hij naar de Premier League trok. Hij heeft al zeventien caps en kwam eind vorig jaar nog in actie met Nederland tegen... de Rode Duivels.

Clasie wordt vandaag nog gekeurd in Brugge. Hij gold als jonge middenvelder van Feyenoord lange tijd als één van de grote beloftes van het Nederlandse voetbal, tot hij in 2015 naar de Engelse Premier League trok. Bij Southampton kwam hij ondanks een zware blessure in zijn eerste seizoen alsnog tot een twintigtal basisplaatsen, maar in 2016/2017 was hij er niet zeker meer van zijn plaats.

In de eerste drie speeldagen van het nieuwe seizoen haalde Clasie geen enkele keer de selectie meer bij Southampton, dat zwaar had ingekocht. Inmiddels wordt hij ook niet meer opgeroepen voor de Nederlandse nationale ploeg. Met he WK dat er zit aan te komen moest de middenvelder dus snel aan spelen toekomen, en om die reden lijkt Club Brugge, dat met Stefano Denswil en Ruud Vormer nog twee Nederlanders in de rangen heeft, een goede oplossing.

Pittig detail: Club Brugge-kapitein Vormer en Clasie kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. Vormer mocht namelijk weg bij Feyenoord... omdat Clasie hem er uit de ploeg gespeeld had.