Prof die paard Waregem Koerse euthanaseerde: “Soms moet ik spuitje geven omdat baasje medische kosten niet kan betalen”

Waregem - De Gentse professor Frank gaf woensdag Gasthuys het euthanasiespuitje aan Intimissimi, het paard dat zwaar ten val kwam op Waregem Koerse. “Dieren euthanaseren is nooit plezant. Maar het hoort bij het leven van een veearts en bij de opleiding.”

Voor Frank Gasthuys was het woensdag in Waregem snel duidelijk toen hij de beenbreuk van Intimissimi zag: “Euthanasie. Pas op, ik volg niet de regel dat je bij een beenbreuk altijd moet euthanaseren. Ik heb al beenbreuken succesvol gerepareerd. Maar gisteren was het eigenlijk geen beenbreuk: het been was als het ware ontploft. Dan ben je een dierenbeul wanneer je het paard toch nog eerst laat wegvoeren naar een dierenkliniek.”

Professor Frank Gasthuys. Foto: DVH

Frank Gasthuys zegt dat het niet altijd makkelijk is mensen te overtuigen dat het beter is hun dier te laten inslapen. “Ik heb het meegemaakt met een zwaar geblesseerd paard van een meisje van twaalf jaar. Ik legde uit dat het paard niet meer te redden viel. Dat het verschrikkelijk leed en dat het beter was het te laten inslapen. De ouders knikten begrijpend. Maar hun dochter wilde dat ze het paard toch nog eens in Zwitserland lieten onderzoeken. Een transport van 700 kilometer! Dat weigerde ik te laten gebeuren. Het meisje vermoordde me bijna omdat ik haar paard ging euthanaseren.”

Twee uur in het mortuarium

Professor Gasthuys begrijpt die emotionele band tussen baasje en dier wel. “Daarom hebben we hier op de faculteit een mortuarium opgericht voor kleine huisdieren. Daar kunnen mensen na de euthanasie rustig afscheid nemen van hun huisdier. Sommigen blijven daar vijf minuten zitten, anderen twee uur.”

Voor paarden is er zo geen afscheidsruimte. Frank Gasthuys wil ook niet dat de baasjes erbij zijn wanneer hij hun paard in een recoverybox laat inslapen. Het is te gevaarlijk in zo’n nauwe ruimte. Maar wie dat wil, kan wel via een intern videocircuit alles meevolgen. “Vooraf kunnen mensen wel afscheid nemen van hun paard. Dat is vaak emotioneel. Zeker wanneer het om gewone liefhebbers gaat. Dan doen ze nog een laatste keer de halster af om mee te nemen als souvenir. Professionele jockeys bedwingen zich meer. Allicht omdat het paardenmilieu een stoer milieu is. Maar als ze thuiskomen, zullen die jockeys wel hun klop krijgen. Vaak hebben ze jaren getraind met hun paard en dan valt het afscheid toch zwaar.”

Te weinig geld

De stichting Prins Laurent helpt steuntrekkers bij de medische kosten voor hun huisdier. Foto: BELGA

Soms moet professor Gasthuys euthanasie plegen omdat de eigenaar te weinig geld heeft om een behandeling te betalen. Eigenaars van kleine huisdieren kunnen eventueel beroep dan op de stichting Prins Laurent voor een financiële steun. Maar voor paarden bij wie de medische kosten soms zeer hoog kunnen oplopen, gaat dat niet. “Om mensen er bewust van te maken dat een paard houden geld kost, hebben we daarover een brochure opgesteld. Een paard kost je tussen de 150 en 200 euro per maand.”

Euthanasie aan de operatietafel

Andere keren moet de dierenarts euthanaseren omdat er gewoon te veel dieren van een soort zijn. Katten bijvoorbeeld. De asiels zitten nu al overvol. “Dus wie dierenarts wordt, moet weten dat euthanasie bij de job hoort. Dat is een onderdeel van de opleiding. Soms moeten de studenten het aan de operatietafel doen. Wanneer we bijvoorbeeld een ziek paard willen opereren en zien dat het vol poliepen zit. Dan heeft het geen zin het paard weer dicht te naaien. Dan is het veel diervriendelijker het dier meteen een spuitje te geven. Dan is het binnen de minuut dood.”