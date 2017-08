Als Dendoncker nog wil vertrekken bij Anderlecht, moeten deze dominostenen (dringend) vallen

De komende 48 uur worden cruciaal voor Leander Dendoncker en zijn entourage. De middenvelder van Anderlecht wil vertrekken, maar de transfermarkt sluit nu donderdag om middernacht definitief. Is Dendoncker op 1 september nog een speler van Anderlecht? Of helpt de onvoorspelbare Transfer Deadline Day hem aan zijn begeerde transfer? Dan moeten er nog veel dominosteentjes vallen. Misschien zelfs te veel...

STAP 1: Kylian Mbappé naar PSG

Dendoncker kan en wil naar AS Monaco, maar daar denken ze momenteel nog niet aan de versterking op het middenveld. Dinsdag en woensdag staat volledig in het teken van de aanvallende versterking. Kylian Mbappé staat namelijk op het punt te tekenen voor PSG, dat de jonge spits een seizoen zou huren en volgend seizoen definitief zou aantrekken. Die transfer is echter nog steeds niet officieel afgerond, mede door de vraagtekens rond de Financial Fair Play. Monaco heeft zich wel al gewapend tegen een vertrek, het haalde dinsdag de Montenegrijnse spits Stevan Jovetic.

STAP 2: Fabinho moet weg

De makelaar van Leander Dendoncker bevestigde in de Franse media wat u eerder al in onze krant kon lezen: de transfer hangt samen met een mogelijk vertrek van de Braziliaanse verdedigende middenvelder Fabinho. Dendoncker wordt namelijk gezien als de ideale vervanger voor Fabinho, want beide spelers spelen op dezelfde positie. En dat is een probleem voor Dendoncker.

Volgens Franse media zou de transfer van Fabinho naar PSG namelijk zijn afgesprongen. Monaco was al niet happig om zijn twee beste spelers te verkopen aan de grote rivaal uit Parijs, het vroeg dan ook stevig door en op de hoge vraagprijs zou PSG nu zijn afgehaakt. Fabinho mag wel nog steeds weg, maar Manchester United (dat het meest concrete interesse toonde), haalde intussen Nemanja Matic weg bij Chelsea. De Blues haalden op hun beurt Fabinho’s ploegmaat Tiémoué Bakayoko weg bij Monaco. Dé hamvraag is dus: welke Europese topclub zou Fabinho nog weghalen in deze laatste 48 uur?

STAP 3: Ex-speler Cercle Brugge naar Premier League?

Zelfs als Fabinho nog weg raakt bij Monaco, kan de transfer van Leander Dendoncker nog in het water vallen. William Carvalho, de Portugese middenvelder die Cercle Brugge in 2012 huurde van Sporting Lissabon, staat namelijk ook hoog op het lijstje van Monaco. Carvalho is 25 jaar en heeft al vier jaar ervaring als Portugees international.

Monaco voert dan ook al even gesprekken met Sporting over Carvalho, maar zou wel bijna dubbel zoveel moeten betalen voor de meer ervaren middenvelder. De Portugezen vragen 45 miljoen euro, Dendoncker zou Anderlecht mogen verlaten voor 26 miljoen euro (exclusief bonussen). Één voordeel voor Dendoncker: Carvalho staat ook in de belangstelling van West Ham en zou zelf graag aan de slag gaan in de Premier League. Als de Hammers hun slag slaan en Carvalho aantrekken, trekt Monaco vol de kaart Dendoncker. Nogmaals: als Fabinho weg is, natuurlijk.

STAP 4: Oplossing uit Spanje

U heeft het al door: de kans dat Leander Dendoncker naar Monaco gaat, wordt steeds kleiner. Maar dat betekent niet dat de middenvelder niet kan vertrekken bij Anderlecht. Zijn manager Christophe Henrotay heeft namelijk een serieus netwerk in het buitenland met voornamelijk heel wat Premier League-ploegen. Zo heeft hij een voet tussen de deur bij subtopper Everton, al speelt die ploeg ‘slechts’ Europa League.

Dendoncker staat ook nog steeds op het lijstje van Atlético Madrid, dat wel tot januari een transferban kreeg opgelegd. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Als Atlético een constructie opzet met een andere club, kan Dendoncker een halfjaar voor die ploeg spelen vooraleer in januari naar Madrid te trekken.