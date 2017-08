Anderlecht rondt komst van Sloveense spits Robert Beric af

RSC Anderlecht heeft de komst van de Sloveense aanvaller Robert Beric afgerond. De 26-jarige international wordt voor één seizoen gehuurd van het Franse Saint-Etienne, zo maakte Anderlecht woensdag bekend.

Beric speelt sinds 2015 voor Saint-Etienne en scoorde in 45 wedstrijden veertien doelpunten voor de nummer acht van de voorbije Ligue 1. Voordien was de spits bij zijn jeugdclub Krsko (2007-2008), Interblock (2008-2010), Maribor (2010-2013), Sturm Graz (2013-2014) en Rapid Wenen (2014-2015) aan de slag. Voor de dub uit de Oostenrijkse hoofdstad was de veertienvoudige international destijds in 49 wedstrijden goed voor 33 doelpunten en 12 assists, waarna hij door Saint-Etienne voor 7,5 miljoen euro werd weggeplukt.

Met de komst van Robert Beric reageert paars-wit op het vertrek van Silvère Ganvoula, die wordt uitgeleend aan KV Mechelen, en anticipeert de club op een mogelijk vertrek van Lukasz Teodorczyk. De topschutter van vorig seizoen wordt in de media in verband gebracht met een transfer naar de Turkse topclub Fenerbahçe.