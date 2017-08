Reviewcommissie versterkt zich met ex-voetballer Tim Smolders

Ex-voetballer Tim Smolders zetelt voortaan in de Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo maakte de KBVB woensdag bekend.

De 37-jarige Smolders werd door de Pro League aangedragen om zijn ervaring als speler te delen met de Reviewcommissie. Het Uitvoerend Comité van de KBVB bekrachtigde de benoeming vorige week donderdag.

De voormalige middenvelder van Club Brugge, RBC, Sporting Charleroi, AA Gent en Cercle Brugge is na Piet den Boer en Gonzague Vandooren de derde ex-voetballer in de Reviewcommissie.

De Reviewcommissie werd in de zomer van 2014 in het leven geroepen om brutale fouten die niet of verkeerd beoordeeld werden door de scheidsrechter achteraf alsnog te kunnen bestraffen op basis van de televisiebeelden.