Gentenaar aangehouden met verdachte chemische stoffen in zijn garagebox

Gent - Een onderzoeksrechter in Gent heeft een 26-jarige man aangehouden. Bij de man thuis werden na een huiszoeking tal van chemische producten aangetroffen.

De huiszoeking gebeurde nadat de man dinsdagavond bedreigingen had geuit tegenover het OCMW van Gent. De man werd opgepakt en er werd een huiszoeking bevolen in zijn woning in de Kempstraat. Bij de huiszoeking werden in een garagebox tal van chemische producten aangetroffen. Omdat aanvankelijk gevreesd werd dat er explosieven aanwezig waren, kwam DOVO ter plaatse. Dat bleek achteraf niet het geval. Wel werd de man voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding beval. De verdachte is ook bekend bij politie en parket.