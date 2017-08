Tottenham haalt nieuwe, Argentijnse verdediger van 19 jaar

Tottenham heeft woensdag de komst van de jonge Argentijn Juan Foyth bevestigd via de officiële clubkanalen. Foyth is een negentienjarige verdediger die de overstap maakt van het Argentijnse Estudiantes. Hij ondertekende een contract tot 2022 bij de Spurs en zou 7,7 miljoen euro gekost hebben.

“Ik hou echt van deze club. Ik volg ze al sinds ik een kind was en ik hou ook echt van de Premier League. Ik ben gemotiveerd en ik ga er alles proberen uit te halen. Tottenham is een club die kansen geeft aan jonge spelers en ik ben zeer blij om hier te zijn”, verklaarde Foyth in een interview met Spurs TV.

Dinsdag verkocht Tottenham met de Oostenrijker Kevin Wimmer een centrale verdediger aan reeksgenoot Stoke City. Ook rechtsachter Kyle Walker verloor het deze zomermercato al aan Manchester City. Inkomende defensieve versterking kwam er met de Colombiaan Davinson Sanchez van Ajax en nu dus met Foyth van Estudiantes. Ook de Ivoriaanse rechtsachter Serge Aurier (PSG) zou op komst zijn naar Noord-Londen, waar Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé onder contract staan.