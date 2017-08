Geen Musonda bij Belgische beloften in belangrijk duel: “Hij heeft laten weten dat hij niet komt”

De Belgische nationale beloftenploeg speelt op 5 september in Leuven zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2019. Volgens bondscoach Johan Walem is het duel tegen Turkije meteen belangrijk. “De Turken zijn samen met Zweden onze voornaamste concurrent”, vertelde Walem.

“We zullen er alles aan doen om de match te winnen”, blikte Walem vooruit. “We spelen thuis, en moeten tonen waartoe we in staat zijn.”

Walem wilde daarnaast niet te veel ingaan op de afwezigheid van Charly Musonda jr., die niet verscheen op zijn afspraak bij de beloften. “Hij heeft laten weten dat hij niet komt en regelt de situatie met zijn club Chelsea”, herhaalde de bondscoach wat de Belgische voetbalbond eerder bekendmaakte. “Maar onze kern is ruim genoeg en de plaatsjes zijn nog altijd duur. Al mijn spelers komen dit seizoensbegin aan voetballen toe en zijn dus klaar voor de partij.”

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Naast Turkije zitten ook Hongarije, Cyprus en Zweden in de poule van België. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.