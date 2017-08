Felle regen veroorzaakt wateroverlast: straten en tunnels lopen onder, zware avondspits

Brussel / Aalst - Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kampt men met wateroverlast na de felle regen. In Aalst is een straat ondergelopen en in Brussel werden meerdere tunnels tijdelijk afgesloten. Ook het verkeer had zwaar te lijden onder de hevige regenval, het was een bijzonder drukke avondspits.

Stefaniatunnel in Brussel. Foto: BELGA

Enkele kelders zijn deze middag zo goed als volledig ondergelopen na een hevige stortbui in de straat Melkweg in Aalst. Het water kon de straat niet uit door werken aan een riolering op een van de kruispunten.

In twee kelders staat anderhalve meter water, de brandweer doet er alles aan om het water zo snel mogelijk weg te pompen.

Problemen in Brusselse tunnels

De Georges Henri-tunnel, de Montgomerytunnel en de Stefaniatunnel zijn woensdag weer volledig open nadat ze omstreeks 18.00 uur ongeveer een half uur toe gingen wegens de overvloedige regen en de bijkomende wateroverlast. Intussen verloopt de spits op de Brusselse Kleine Ring nog altijd moeizaam.

De brandweer moest ter plekke gaan in de tunnels om het overtallige water weg te pompen, vooraleer het verkeer opnieuw door kon. “Het probleem bij zo veel regen op korte tijd is natuurlijk dat al het water langs beide kanten de tunnel in loopt. Op dat moment kan de afvoer het niet meer aan”, stelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Door de sluiting van de drie tunnels verloopt de spits op de Brusselse Kleine Ring moeizaam. Voor het verkeer richting de hoofdstad zijn er files in de Reyers-Centrumtunnel richting centrum en in de Wettunnel richting centrum. Het verkeer gaat ook traag van de Kruidtuintunnel tot en met de Rogiertunnel en in de Leopold II-tunnel richting Basiliek.

Drukke avondspits

Ook op andere wegen was het bijzonder druk door de hevige regen. Het verkeerscentrum maakte melding van een lastige spits door de felle buien. Op een bepaald moment stond er zo’n 200 km file. Vooral in en rond Antwerpen was de hinder groot.

