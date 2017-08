Gelukkige verjaardag, “Kabouter Flop”! 20 jaar geleden werd Plop zo aangekondigd

Gelukkige verjaardag, kabouter Plop! De iconische tv-reeks blaast deze week 20 kaarsjes uit. In 1997 zonder VTM immers de afleveringen voor de allereerste keer uit, waarna de figuurtjes meteen de harten van de allerkleinsten wisten te veroveren. Maar de voorstelling van het kinderprogramma in VTM Nieuws verliep destijds een pak minder vlot. Toenmalig nieuwsanker Marc Dupain stelde de nieuwe kinderfiguur namelijk voor als ‘Kabouter Flop’. Een flop van jewelste en volgens Dupain zelf “de meest hilarische verspreking van zijn carrière.”

20 jaar oud, met 295 afleveringen op de teller, maar Plop denkt nog niet aan stoppen. Integendeel. VTM-Kzoom vroeg aan acteur Walter De Donder (57) om nog eens zijn ­kabouterkleren aan te trekken. Vanaf zaterdag 2 augustus kondigen ze dan ook een gloednieuwe reeks aan. De eerste nieuwe afleveringen in 14 jaar tijd.

Plop krijgt in Plop & Felle het gezelschap van een nieuw personage: zijn nichtje Felle, vertolkt door de 15-jarige Maxine Janssens. Zij was al te zien in de Studio 100-serie Kosmoo en werkte mee aan het ­toneelstuk #GekraaktDoorEigenNaakt, rond de gevolgen van sexting.