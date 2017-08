The Ark klaar voor vertrek in Barcelona

Antwerpen - In Barcelona vertrekt donderdag voor het eerst The Ark, een luxueus cruiseschip voor 4.000 passagiers dat nog tot zondag rondvaart op de Middellandse Zee, ingericht als drijvend dancefestival. Achter het initiatief schuilt een groepje Belgische investeerders. Er worden zeven podia voorzien op het schip waar in totaal 90 dj’s en andere artiesten zullen staan, waaronder grote namen als 2ManyDJs, Cassius, Felix Da Housecat, Martin Solveig en Sven Väth.

Een ticket voor het dancefeestje kostte 549 euro per persoon voor een standaard slaapkamer inclusief maaltijden, frisdranken en verschillende vormen van animatie op het schip. Voor alcoholische dranken en supplementen zoals een exclusief restaurantdiner betaal je ter plaatse extra en er waren ook luxueuzere kamers beschikbaar die een veelvoud van de standaardprijs kosten. Ondanks het prijzige karakter is de eerste editie van The Ark echter volledig uitverkocht geraakt. De organisatie maakt dan ook al volop plannen voor een opvolger in 2018.

Donderdag vertrekt het cruiseschip in Barcelona, waarna het ook nog aanmeert in Marseille en Ibiza vooraleer terug te keren naar de Catalaanse hoofdstad. In elke stopplaats kunnen de bezoekers een tijdje van boord gaan als ze dat willen, om een excursie te doen of even rond te kuieren. Op het schip zelf is er intussen echter ook heel wat te doen, gaande van yoga tot minivoetbal of een duik in een van de zwembaden op het dek.