Met wrakhout maakte hij z’n huis, met tuinkruiden brouwt hij z’n gin: de Vlaming die op het "echte Ibiza" woont

Hij droomde van een huis op een berg, zijn vrouw van zon en zeezicht. Na een lange zoektocht vonden Hendrik en Nathalie drie jaar geleden hun droomhuis in Ibiza. Op een berg, met zeezicht op de zonsondergang. Het begin van een passionele liefde voor de plaatselijke natuur, die resulteerde in een eigen Ibiza-gin met ingrediënten uit hun tuin. “De échte rijkdom van dit eiland zit ’m in de natuur, niet in de luxehotels.”