Fellaini enige zorgenkind bij Rode Duivels, bondscoach wil “alle kwaliteiten van Mertens gebruiken”

Op de training van de Rode Duivels waren woensdag in Tubeke 27 spelers aanwezig. Door een kuitblessure was enkel Marouane Fellaini niet te bespeuren op de laatste training voor de wedstrijd tegen Gibraltar van donderdag. De middenvelder van Manchester United ontbrak ook al op de training van maandag.

Bondscoach Roberto Martinez kan dus rekenen op een nagenoeg volledig fitte selectie voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018. Martinez weigerde nog eens om het belang van de wedstrijd tegen Gibraltar te minimaliseren. “Het is een kwalificatiewedstrijd. Het is belangrijk om dezelfde ploeg te gebruiken voor de wedstrijden van zowel donderdag als zondag, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. Morgen zal het belangrijk zijn om goed aan de wedstrijd te beginnen, net zoals we in de heenwedstrijd deden. We moeten goed geconcentreerd zijn en een goede voorbereiding hebben voor de wedstrijd tegen Griekenland, die een echte test zal worden voor ons. Eden Hazard zal in actie komen tegen Gibraltar, maar we weten nog niet of hij zal starten of zal invallen. Die beslissing nemen we morgen.”

“We gaan alle kwaliteiten van Dries gebruiken”

De bondscoach sprak ook over de situatie van verschillende andere spelers. “Dries Mertens heeft bij Napoli getoond dat hij op meerdere posities kan spelen. Dat is iets wat we in het achterhoofd houden. In bepaalde wedstrijden, tegen defensievere systemen, kunnen we hem als diepe spits of ‘valse negen’ gebruiken. In andere wedstrijden hebben we een diepe spits zoals Romelu Lukaku, Christian Benteke of Michy Batshuayi nodig. We gaan alle kwaliteiten van Dries gebruiken. Hij is zeer flexibel.”

Over Yannick Carrasco, die in de laatste interland tegen Estland niet zijn beste wedstrijd speelde, is de bondscoach optimistisch. “Hij is zeer goed aan het seizoen begonnen. Het is soms moeilijk om een wedstrijd te spelen in het midden van een break, wat het geval was met de wedstrijd tegen Estland. Hij lijkt in zeer goede conditie te zijn, dus ik zie geen enkel probleem met hem.”

“Ik zet Meunier en Chadli op gelijke hoogte”

Op de rechterflank heeft Martinez de keuze tussen Thomas Meunier en Nacer Chadli. “Ik heb een zeer sterke Nacer gezien, hij is in vorm. Meunier staat scherp, hij heeft vorige week 90 minuten gespeeld in de competitie. De twee spelers zijn in zeer goede conditie. Ik zet ze op gelijke hoogte. Meunier heeft misschien wel enkele wedstrijden meer gespeeld, maar qua conditie zijn ze beiden in orde. Ik denk dat ze beiden in actie zullen komen tijdens deze wedstrijden.”

