Liverpool plukt Engels international weg bij Arsenal: Oxlade-Chamberlain verkiest Reds boven Chelsea

De Engelse international Alex Oxlade-Chamberlain verruilt Arsenal voor Liverpool. Beide clubs zijn een afkoopsom van 43,5 miljoen euro overeengekomen. De 24-jarige middenvelder gaat volgens de BBC een contract voor zes jaar ondertekenen bij de club van doelman Simon Mignolet.

Oxlade-Chamberlain weigerde eerder deze week een overstap naar Chelsea, dat eveneens bereid was om 40 miljoen pond voor hem te betalen. Hij wilde echter liever naar Liverpool waar hij centraal op het middenveld kan gaan spelen. Bij Chelsea zou hij aan de buitenkant terechtkomen en daar had de voormalige voetballer van Southampton geen zin in.

Alex Oxlade-Chamberlain had eerder bij Arsenal aangegeven dat hij geen nieuw contract zou ondertekenen bij de Londense club. Een transfer kon daardoor niet uitblijven, aangezien hij anders volgend jaar zomer gratis had kunnen vertrekken.

PSG stalt Krychowiak bij West Brom

De Franse landskampioen Paris Saint-Germain leent zijn Poolse middenvelder Grzegorz Krychowiak tot het einde van het seizoen en zonder aankoopoptie uit aan Premier League-club West Bromwich Albion, waar hij ploegmaat wordt van Nacer Chadli, zo maakte PSG woensdag bekend.

De 27-jarige international werd pas vorige zomer door de Parijzenaars voor 35 miljoen euro overgenomen van FC Sevilla, maar de middenvelder was nu al speler op overschot bij PSG en mocht dus vertrekken. Hij kwam er in zijn eerste seizoen niet verder dan negentien wedstrijden en ligt er nog tot 2021 onder contract.