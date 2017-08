Eden Hazard blikt terug op gekke transferzomer: “Ik had bij Barcelona kunnen zitten”

Wat als... Eden Hazard zijn enkel niet had gebroken voor de vorige interland tegen Estland? Was dan niet de nummer zeven van Dortmund, maar wel de nummer tien van Chelsea naar Barcelona getrokken? “Het had zeker gekund”, blikt Eden Hazard terug op een bewogen transferperiode. “Maar ik had maar één doel voor ogen: terugvechten na mijn eerste zware blessure.” Bart Lagae

Na drie maanden revalideren is Eden Hazard (26) net op tijd weer fit voor de dienst bij de Rode Duivels. Van Chelsea-trainer Antonio Conte mag hij “een beetje spelen, maar ook niet te veel”. De kapitein van de nationale ploeg neemt de draad weer op, maar beseft dat zijn lot heel anders had kunnen lopen indien hij fit was geweest op het moment dat Barcelona Neymar aan Paris Saint-Germain verkocht.

Dacht je toen: “Misschien had ik hem wel kunnen vervangen bij Barcelona”?

“Ja, misschien wel. Maar ik dacht in de eerste plaats toch aan weer fit worden. Er is veel gebeurd deze transferperiode. Dat is goed voor het voetbal. Voor elke speler die vertrekt, moeten er anderen in de plaats komen. Zeker bij de grote clubs. Dat had ik kunnen zijn, dat had iemand anders kunnen zijn. Maar ik voel me goed bij Chelsea. Ik begin hier mijn zesde jaar en ik ben nog altijd even gemotiveerd om voor Chelsea te spelen.”

Ben je evenveel waard als Neymar?

“Dat weet ik niet. Hij is een Braziliaan en een jaar jonger (25, nvdr.) dan ik. Dat telt allemaal mee. En prijzen hangen toch vooral van het soort transfer af. Ik zou het niet weten in mijn geval.”

Je kreeg een compliment van ­Cristiano Ronaldo. Hij noemt je een van zijn opvolgers. Wat betekent dat?

“Dat hij iets van voetbal kent. (lacht) Het is mooi om zoiets te horen van een van de beste spelers ter wereld en misschien wel aller tijden. Het zet me aan nog beter proberen te doen.”

Ben je tevreden over de transferperiode van Chelsea? En denken jullie dat jullie sterk genoeg zijn om te wedijveren met de andere ploegen?

“Man U en City hebben zich versterkt, maar Chelsea ook. Natuurlijk hebben we goeie spelers laten gaan, maar er zijn anderen in de plaats gekomen. We weten pas op het einde van het seizoen waar we staan. Als we zesde eindigen, weten we dat we verzwakt zijn. Maar nu heb ik dat gevoel niet. We winnen onze wedstrijden en de nieuwe spelers passen zich snel aan.”

Wat raad je Michy Batshuayi aan? Als Fernando Llorente komt, zal hij nauwelijks nog spelen.

“Hij is nu 23. Als hij wil vooruitgaan, moet hij spelen. Ik weet niet of Llorente nog komt, maar als we Llorente, Morata én Michy hebben, zal het inderdaad moeilijk worden. Hij is vooral ontgoocheld omdat hij een goeie voorbereiding heeft gespeeld en op meer had gerekend. Maar we weten allemaal dat je bij een topclub snel op de bank belandt als je niet speelt. Als vriend raad ik hem aan een oplossing te zoeken om te spelen, maar we moeten afwachten wat Chelsea over hem beslist. Een seizoen zoals vorig jaar is niet goed voor hem en niet voor de nationale ploeg, want voor België kan hij belangrijk zijn.”